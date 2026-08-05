Valys dėl kuro kainų: padėtis nėra dramatiška

Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesniame nei 100 JAV dolerių už barelį lygyje. Antradienį „Brent“ naftos kaina rinkoje siekė 79,36 JAV dolerio už barelį.
„Jokios kritinės ribos dabar tikrai nesame pasiekę. Ypač šiandien ir praeitą savaitę matėte tuos svyravimus, tai ne visą laiką tas įsikišimas yra būtinas. Dabar dramatiškos situacijos nematome“, – žurnalistams trečiadienį sakė T. Valys.
„Kuomet jau pasieksim tam tikrą tendenciją, kaip jau prieš tai minėjau, tarkime, 100 dolerių už barelį (naftos – BNS) kaina kurį laiką laikysis, tada tas priemones aktyvuosime centralizuotai“, – kalbėjo jis.
Ministras taip pat darkart pabrėžė, kad dabar yra „išsigrynintos“ mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jų naudoti kol kas nėra pagrindo. T. Valys teigė, jog viena iš priemonių būtų akcizo kurui mažinimas.
„Turime tą planą esant tam tikriems scenarijams. Jeigu kainos kils iki tam tikros ribos, jos yra svarstytinos, bet (...) negalime apie jas kalbėti dabar, anksčiau laiko jas anonsuoti. Dabar nėra aplinkybių, dėl kurių reikėtų jas aktyvuoti“, – teigė ministras.
„Yra dar kiti scenarijai, jeigu svarstytume priimti sprendimą tokį, kokį buvo padariusi Lenkija, Latvija. Bet dabar tiesiog nėra pagrindo apie tai kalbėti. Jeigu jau mes turėsim kritinę situaciją, jis bus aktyvuotas“, – pridūrė jis.
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje siekia 2,027 euro už litrą, o vidutinė benzino kaina – 1,778 euro.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką Vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti.
Energetikos ministras Lukas Savickas interviu BNS anksčiau teigė, kad laikini kainų suvaldymo instrumentai būtų svarstomi joms ilgesniam laikui nukrypus nuo Europos ar regioninių tendencijų.
Įsiplieskus konfliktui Artimuosiuose Rytuose balandžio viduryje Lietuvoje dviem mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas. Sprendimą dėl to priėmė buvusi Ingos Ruginienės Vyriausybė.
Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius JAV ir Irano susitarimus situacija kuriam laikui stabilizavosi, tačiau atsinaujinus apšaudymams laivyba Hormuzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo.
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