Valys paatviravo, kada būtų sprendžiama dėl papildomų mokesčių įvedimo

„Visų pirma, ką mes dabar atliekame, tai revizuojame tai, kas buvo padaryta. Mes turime vis tiek įsivertinti, ar pasiteisino tam tikros priemonės, ar ne. Mes žinome, kad (…) mūsų valdančiosios daugumos valdymo laikotarpiu buvo priimti drąsūs, valingi sprendimai, kurie iššaukė didelį nepasitenkinimą, abejones, ar pavyks. (…) Tik kai jau įsitikinsime, jog tikrai pasiekėme kažkokių tikslų arba yra būtinos tam tikros korekcijos – tik tada svarstytume papildomų mokesčių įvedimą“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė ministras.
„Tam tikros išimtys, kurios irgi kelia abejonių – tam tikrais atvejais (mokesčių – ELTA) surinkimas yra per brangus arba administravimas tiesiog yra neproporcingai didelis ir kai kurių mokesčių arba netgi jų lengvatų taikymas kelia abejonių. Tai artimiausiu metu planuojame revizuoti, ypač mokestinių lengvatų taikymo rezultatus“, – pridūrė jis.
Pasak T. Valio, taip pat vertinama galimybė peržiūrėti esamų mokesčių tarifus ir juos mažinti.
„Dėl tarifų mažinimo mes irgi žiūrime, vertiname, tariamės su socialiniais partneriais – turėjome ne vieną susitikimą su verslo bendruomene, (aptarėme – ELTA) kokį tai poveikį galėtų turėti jų veiklai. Tačiau bet kokiu atveju, principas labai aiškus – mokesčių sistema turi būti kuo stabilesnė ir kuo nuspėjamesnė“, – aiškino T. Valys.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami, tačiau pažymėjo, jog dabar tokių intencijų Vyriausybė neturi.
Pernai Seime priimta mokesčių reforma įsigaliojo nuo šių metų – pakeisti gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto mokesčiai, pakeltas pelno mokestis ir įvesti keli nauji mokesčiai, tarp jų – vadinamasis „cukraus mokestis“, apmokestintas papildomas sveikatos draudimas.
(be temos)