 Varėnos rajone per Merkio upę bus įrengtas dar vienas pėsčiųjų tiltas

Varėnos rajone per Merkio upę bus įrengtas dar vienas pėsčiųjų tiltas

2026-06-14 16:30
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Varėnos rajone, tarp Merkinės miestelio ir Česukų kaimo, per Merkio upę  iki kitų metų pavasario planuojama pastatyti 55 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio metalinį kabantį pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą.

Tilto per Merkio upę vaizdas
Tilto per Merkio upę vaizdas / Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos nuotr.

Kaip BNS sakė Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vadovas Eimutis Gudelevičius, rangovo konkursas jau paskelbtas, susidomėjimas juo yra.

„Norėtume šiemet ir pabaigti, bet, manau, kad nepavyks – sklypo sutvarkymo darbai, žolės sėja galėtų būti jau kitais metais. Turizmo sezonui ateinantį pavasarį jau viskas tikrai bus sutvarkyta“, – BNS sakė E. Gudelevičius.

Pasak jo, nacionalinio parko teritorijoje yra virš 600 kilometrų dviračių trasų, o trasa nuo Merkinės iki Marcinkonių kerta kelią Vilnius–Varėna–Gardinas.

„Pabandykite pravažiuoti Merkinė–Marcinkonys keliu. Ten automobiliai neprasilenkia, turi nuvažiuoti nuo asfalto į kraštą, tada ir akmenukai pakyla, ir stiklus sudaužo, o dviratininkui tai net labai nesaugu. Mes čia apsukam kampą ir pro Česukų kaimą nuvažiuotume ir nebereiktų kirsti A4 kelio“, – kalbėjo direkcijos vadovas.

„Tiltas sutrumpintų kelią, palengvintų vietos gyventojams“, – pridūrė E. Gudelevičius.

Anot jo, tiltas pagerintų susisiekimą ir su Druskininkais: „Galbūt net atplaukę su baidarėmis poilsiautojai galėtų grįžti su dviračiais. Tai paskatintų ir vietos verslą.“

Varėnos savivaldybei pritarus tilto statybai ja rūpinsis direkcija, o jį pastačius žadama perduoti savivaldybei. Jau gautas statybos leidimas.

2026–2027 metais savivaldybė iš savo biudžeto tilto statybai žadama skirti iki 151,4 tūkst. eurų, o jo statyba atsieis daugiau negu 378 tūkst. eurų.

E. Gudelevičius BNS teigė, kad yra minčių atnaujinti ir pakabinamą tiltą ties Mardasavu: „Dabar tiltas jau, atrodo, nebenaudojamas, avarinės būklės“.

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Merkio upė
pėsčiųjų tiltas

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