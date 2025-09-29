 Verslas: neaišku, ar finansavimas keliams kitąmet iš tikrųjų didės

2025-09-29 11:38
Lukas Juozapaitis (BNS)

Nuo kitų metų pradedant veikti Valstybiniam kelių fondui, kuris, teigiama, finansavimą keliams galėtų padidinti dar 400 mln. eurų, vis dar nėra aišku, ar jis tikrai augs, teigia asociacija „Lietuvos keliai“.

Asociacijos teigimu, nepaisant įteisinto kelių fondo, iki šiol nėra aiškių išlaidų kelių priežiūrai ir plėtrai šaltinių, todėl finansavimas keliams gali būti netgi mažesnis nei šiemet.

„Šiandien nematydami biudžeto nežinome, (...) ar sukurtas Kelių fondas bus papildomas finansavimo šaltinis, didinantis bendrąjį finansavimą, ar fondas visgi bus naujas šaltinis, kurio dalimi bus sumažinta Kelių plėtros ir priežiūros programa“,– žurnalistams pirmadienį sakė „Lietuvos kelių“ vadovas Šarūnas Frolenka.

„Ir jeigu taip nutiktų, tuomet visas darbas, kurį darė Susisiekimo ministerija (...) ir Seimas, priimdamas kelių Kelių priežiūros ir kelių fondo įstatymą šį pavasarį, tam tikra prasme nueitų perniek ir taptų bevertis“, – kalbėjo jis.

Š. Frolenkos teigimu, 2026 metais kelių fonde turėtų būti numatyta „tvirta finansinė bazė“ – bent 150–180 mln. eurų pajamų iš aiškiai apibrėžtų šaltinių.

Lietuvos kelių priežiūrai ir plėtrai kasmet reikia apie 1 mlrd. eurų, pakartojo asociacijos vadovas.

