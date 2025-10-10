VERT oficialiai patvirtino – antrojo 700 MW jūros vėjo parko aukcionas neįvyko

Tai ELTAI patvirtino rinkos reguliuotojo atstovė Gabrielė Vasiliauskaitė.
Aukcioną skelbti neįvykusiu konkurso komitetas VERT rekomendavo šį trečiadienį, iki galutinio termino – spalio 7 d. – sulaukus vienintelio potencialaus dalyvio paraiškos – valstybinės „Ignitis grupės“ valdomos bendrovės „Ignitis renewables projektai 5“.
Pagal Seimo šį pavasarį atnaujintas sąlygas, konkursas galėjo įvykti gali tik tuo atveju, jeigu jame būtų mažiausiai du dalyviai.
ELTOS žiniomis, konkursas turėjo būti sėkmingas, tačiau prieš galutinį terminą paraišką atsiėmė antrasis į projektą investuoti svarstęs užsienio vystytojas.
Kaip trečiadienį teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, kvietimai dalyvauti konkurse išsiųsti 25 potencialiems vėjo parko vystytojams, aktyviai dalyvavimu domėjosi 6 bendrovės.
Ministro teigimu, konkursas neįvyko dėl sudėtingų sąlygų tarptautinėje rinkoje, išaugusių darbų kaštų ir dėl to bendrovėms kylančių finansinių rizikų, kurių prisiimti jos nėra pasiruošusios.
Konkursą anksčiau planuota užbaigti iki metų pabaigos, kol galioja su Europos Komisija (EK) suderinta valstybės parama – 2023-iųjų spalį patvirtinta 193 mln. eurų paramos schema.
Neįvykus konkursui, energetikos ministras teigė, kad antro vėjo parko projekto nėra atsisakoma ir svarstomos skirtingos galimybės jį tęsti – iš naujo tartis dėl paramos su EK arba su Vyriausybe derinti individualią valstybės pagalbą projektui.
Taip pat svarstomos galimybės keisti konkurso sąlygas, kad jos būtų patrauklesnės investuotojams, o konkursas – konkurencingesnis lyginant su vykdomais Baltijos jūros regione.
Tam gali būti svarstoma ilginti valstybės numatyto skatinimo laikotarpį, dabar nustatytą 15 metų, ar keisti sandorio kainą.
Šiame konkurse žemiausia ir aukščiausia sandorio kaina nustatyta 75,45–125,74 euro už megavatvalandę (MWh).
Lietuva iš viso planuoja turėti du 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus – pirmasis būtų skirtas didiesiems pramonės, žaliojo vandenilio projektams, antrasis – užtikrinti mažesnes elektros kainas gyventojams.
Pirmojo jūros vėjo parko rangovu 2023 m. tapo „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ su tarptautine partnere „Ocean Winds“.
Jau skelbta, kad grupė vystant konkursą susiduria su iššūkiais ir iki 2027-ųjų gali nespėti priimti investicinio sprendimo dėl projekto.
