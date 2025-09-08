VERT priims sprendimą laikinai stabdyti antrojo jūros vėjo parko vystytojo konkursą

Jai priėmus sprendimą konkursas bus atnaujintas spalio 6-ąją, o dalyvių pasiūlymų laukiama iki spalio 7 dienos pabaigos.
Iki šiol numatyta jų pateikimo data buvo rugsėjo 8-oji.
Energetikos viceministro Airido Daukšo teigimu, norima, jog konkursas būtų sėkmingas, jame būtų kuo daugiau dalyvių.
Konkurso laimėtoją, kaip ir anksčiau, tikimasi paskelbti ir sutartį su vystytoju pasirašyti iki šių metų pabaigos, kai baigiasi Europos Komisijos patvirtinta valstybės pagalbos schema.
Vyriausybės sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad birželį paskelbto konkurso dokumentų pateikimas vyksta vasarą, kai dėl atostogų yra mažesnis rinkos dalyvių aktyvumas, dėl politinių aplinkybių vyravo galimas neapibrėžtumas, todėl potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau priimti sprendimus.
Pasak Energetikos ministerijos, ji yra gavusi indikacijų iš potencialių konkurso dalyvių, kad dabartinis terminas yra nepakankamas pasirengti dalyvauti konkurse, be kita ko, įvertinant būtinybę atlikti išsamius finansinius, techninius ir teisinius vertinimus.
Sprendimui įtakos turėjo ir tai, kad situacija pasaulinėse jūrinės energetikos sektoriaus rinkose nėra palanki – neįvykę, atšaukiami konkursai, kitos valstybės taip pat siekia vystyti atsinaujinančių išteklių energetiką jūroje.
Ž. Vaičiūnas rugpjūtį sakė, kad konkursu domisi keli potencialūs dalyviai. Vis dėlto ministras negalėjo atsakyti, ar iki rugsėjo 8 dienos bus sulaukta bent dviejų paraiškų – tiek reikia, kad konkursas įvyktų.
Atnaujintą antrojo 3,126 mlrd. eurų vertės 700 MW galios vėjo parko jūroje vystytojo konkursą VERT paskelbė birželio 9-ąją – po to, kai sausį buvo sustabdytas pernai lapkritį paskelbtas aukcionas, o Seimas gegužę pakoregavo jo sąlygas.
Naujausi komentarai