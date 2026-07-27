VERT siunčia žinią pažeidžiamiausiems elektros vartotojams

Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų – jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
„Šį mėnesį vartotojams jau buvo išsiųsti pirmieji informaciniai pranešimai apie nutraukiamas sutartis. Gavę tokį pranešimą, vartotojai neturėtų manyti, kad padarė kokį nors pažeidimą ar dėl jų kaltės nutraukiama sutartis. Tai yra įstatyme numatyta tvarka, taikoma siekiant užtikrinti, kad pažeidžiami vartotojai už elektros energiją mokėtų mažesnę visuomeninio tiekimo kainą“, – pirmadienį išplatintame pranešime teigė VERT.
Kaip rašė BNS, Seimas birželį priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias sutartys turi būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas yra bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį.
„Pakeitimu siekiama apsaugoti pažeidžiamiausią vartotojų grupę. Vartotoją perkėlus į visuomeninį tiekimą elektros tiekimas jam ir toliau bus užtikrinamas, o elektros tiekimo paslaugos kaina sumažės ir jokių papildomų veiksmų imtis dėl to nereikia“, – pranešime sakė VERT narys Matas Taparauskas.
Anot reguliuotojo, vartotojai turi teisę nesutikti su perkėlimu į visuomeninį tiekimą ir toliau naudotis esamo nepriklausomo tiekėjo paslaugomis pagal turimą sutartį, tačiau apie tai privalo laiku informuoti tiekėją. To nepadarius, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą.
Pažeidžiamais vartotojais laikomi socialinę paramą bei šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją gaunantys gyventojai, asmenys su negalia.
Skaičiuojama, kad priimti pokyčiai gali padėti sumažinti elektros kainą 200 tūkst. žmonių. Iš viso Lietuvoje yra apie 418 tūkst. pažeidžiamų vartotojų.
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