Veterinarijos tarnyba teismui ginčijo ją audituojančios įmonės ir Žemės ūkio ministerijos sutartį

Tačiau Vilniaus apygardos teismas liepos 31 dieną atsisakė priimti tarnybos ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ir niekine nurodęs, kad spręsti dėl ginčo turėtų Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Anot nutarties, Maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, kad ministerija, sudarydama sutartį, viršijo savo kompetenciją bei neturėjo teisės jos sudaryti.
BNS rašė, kad gegužę Regionų administracinis teismas atsisakė priimti tarnybos skundą, kuriuo ji siekė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą.
Vyriausybei leidus Žemės ūkio ministerijai atlikti tarnybos veiklos patikrinimą, gegužę ji pasirašė sutartį su konkursą laimėjusia „Audifina“.
Nepriklausomi ekspertai iki rugsėjo 1-osios turi įvertinti tarnybos darbą – vidaus kontrolės sistemą, informacinių išteklių valdymą, finansinius išteklius ir valdomą turtą, viešųjų pirkimų procesų organizavimą ir vykdymą.
Ministerija patikrinimą motyvavo siekiu įvertinti institucijos veiklos 2024–2025 metais ekonomiškumą ir efektyvumą bei „priimti sprendimus dėl tarnybos veiklos optimizavimo“.
Naujausi komentarai