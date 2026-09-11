Viceministras: simbolinės baudos problemos neišspręs

Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas e. cigaretes su skoniais, o verslui taikomos baudos yra simbolinės.
Viceministras pabrėžia, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas.
„Tabako kontrolės įstatymas šiandien iš esmės saugo tik ekonominį interesą – jeigu gaminiai be banderolių, kontrabandiniai arba falsifikuoti, taikomas labai griežtas licencijų atėmimas, bet jeigu (pažeidžiami – BNS) skonių, kvapų, sudėties paženklinimo, netinkamo pardavinėjimo draudimai, tada yra baudos, kurios iš esmės yra simbolinės“, – LRT radijui penktadienį sakė I. Rubikas.
„Institucijos negali taikyti licencijų atėmimo sankcijos ir tai tikrai yra dalykas, kurį reikėtų taisyti“, – pabrėžė jis.
Anot viceministro, dabar e. cigarečių pardavėjai skundžia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išvadas apie pažeidimus teismams, o kol vyksta bylinėjimasis – išparduoti draudžiamų rūkalų partijas bei vėliau susimokėti nedidelę baudą.
„Baudos yra labai mažos, įsiskaičiuoja praktiškai vos ne į verslo kaštus“, – aiškino I. Rubikas.
Inovatyvių nikotino gaminių asociacijos vadovas Vincas Jurgutis asako, kad e. cigarečių rinkos reguliavimas Lietuvoje yra gana griežtas, tačiau jis sunkiai įgyvendinamas.
„Skirtis tarp realios rinkos ir reguliavimo yra labai didelė ir natūralu, kad tai nepadeda valstybei įgyvendinti sveikatos politikos tikslų, verslui nėra aiškių taisyklių. Atsakingas verslas, kuris laikosi reguliavimo, net nenori dalyvauti tokioje iš esmės diskredituotoje e. cigarečių rinkoje“, – LRT radijui sakė V. Jurgutis.
Kaip rašė BNS, beveik penkios dešimtys parlamentarų siūlo uždrausti prekiauti vienkartinėmis e. cigaretėmis. Pirmąkart panašias pataisas bandyta pateikti dar pernai spalį bei šiemet balandį.
Tuo metu Vyriausybė savo programos įgyvendinimo plane įrašė siekį jas uždrausti iki 2028 metų vidurio, taip pat didinti baudas už pažeidimus.
Pasak I. Rubiko, vienkartinių e. cigarečių draudimą įgyvendinti daug lengviau nei skonių draudimą, nes vienkartiniai rūkalai yra atpažįstami: „Ateini į prekybos vietą, tu gali iš karto pasakyti, kad šitas produktas yra vienkartinis, šitas daugkartinis.“
Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis, 2024 metais e. cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vidutiniškai 12,9 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.
Nuo 2015 metų keturis kartus išaugo e. cigaretes pirmą kartą pavartojusių trylikamečių ar jaunesnių respondentų skaičius – nuo 7,3 proc. iki 32 procentų.
Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
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