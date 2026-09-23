Viceministrės prognozės: šiemet gali būti nesurinkta apie 300 mln. eurų

„Deja, paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 mln. eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė Lineta Jakimavičienė. – Lūkesčiai buvo didesni.“
L. Jakimavičienės teigimu, pelno mokesčio surinkimo situacija yra sudėtingiausia.
„Pelno mokesčio gavome 1,1 mlrd. eurų, tai 5,8 proc. daugiau nei prieš metus, tačiau dėl mažesnių metinių pelno mokesčio įmokų ir dėl didesnių avansinio pelno įmokų, jau irgi padidintų – 17 proc. (...) Pelno mokesčio mūsų rinkimo skaičiai kelia daugiausiai nerimo“, – kalbėjo viceministrė.
Pasak jos, pelno mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių.
„Tačiau apdirbamoji gamyba neigiamas tokias tendencijas rodo“, – teigė L. Jakimavičienė.
Finansų ministerija skelbė, kad pelno mokesčio per 8 mėnesius gauta 1,11 mlrd. eurų – 5,8 proc. daugiau dėl didesnių avansinio pelno mokesčio įmokų, kurias lėmė šiemet nuo 16 iki 17 proc. padidintas pelno mokesčio tarifas.
Pasak L. Jakimavičienės, per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta 8,8 proc. daugiau visų pajamų negu prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas atsilieka nuo ankstesnių metų.
„Per šių metų sausio–rugpjūčio mėnesius į valstybės biudžetą gauta 11,4 mlrd. eurų ir vertinant metinio plano vykdymą, per šį laikotarpį gauta 65,8 proc. metinio plano. Ir tai reiškia, kad truputį atsiliekame nuo tradiciškai tam laikui buvusių pajamų surinkimo, pavyzdžiui, anksčiau tokiu laiku būdavo surinkta apie 67 proc., tai šiais metais tas rinkimo tempas truputį atsilieka nuo istorinių“, – parlamentarams aiškino viceministrė.
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