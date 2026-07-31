Vienas centas pakeitė pirkėjų įpročius

Vaisių ir daržovių skyrius – viena iš vietų, kur vienkartiniai plastikiniai maišeliai vis dar naudojami dažniausiai. Dalis pirkėjų į juos deda ir varškę, sūrelius, kavą ar kitas prekes.
„Patogiau tiesiog. Maišelius naudoju pirkdamas visas daržoves ir vaisius, taip pat beveik visas kitas prekes. Jeigu varškė šlapoka, patogiau, kad būtų sausa ir tvarkinga“, – sakė vyras.
Praėjo treji metai, kai už kiekvieną vienkartinį plastikinį maišelį pirkėjai turi sumokėti vieną centą. Tačiau daliai jų tokia suma yra per maža, kad iš esmės pakeistų įpročius.
„Aišku, jeigu maišelis kainuotų 50 centų, kaip didelis, gal žmonės susimąstytų. O dabar...“ – svarstė vyras.
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Vis dėlto, prekybininkų duomenimis, per pastaruosius trejus metus plastikinius maišelius naudojančių žmonių gerokai sumažėjo. Juos perka tik apie penktadalis pirkėjų.
„Didžioji dalis mūsų klientų maišelių neperka. Matome, kad keturiems iš penkių jų visai nereikia arba jie atsineša daugkartinius maišelius. Yra ir tokių klientų, kurie pasirenka trečią teisingą variantą – maišelius panaudoja pakartotinai, tai yra atsineša juos iš namų“, – pasakojo „Lidl Lietuva“ atstovas spaudai Antanas Bubnelis.
Kiti kalbinti žmonės stengiasi maišelių nepirkti arba naudoti savo.
„Aš jų beveik ir nenaudodavau, todėl man gerai ir be maišelių. Prekes susidedu į kuprinę arba naudoju popierinius maišelius, skirtus duonai. Plastikinių nenaudoju“, – teigė pirkėjas.
„Stengiuosi apsipirkti be jų arba atsinešti savo maišelį, bet ne visada tai pavyksta. Tada imu parduotuvėje“, – kalbėjo pašnekovas..
„Stengiuosi naudoti savo daugkartinį maišelį. Jeigu perku nedaug, apskritai apsieinu be jo“, – sakė moteris.
„Dabar perku daugiau vienetų, todėl su maišeliu patogiau nešti. Anksčiau, iki vieno cento mokesčio įvedimo, maišelį tikrai imdavau dažniau“, – pripažino pirkėja.
Nors 2023 metų liepą įvesta tvarka pirkėjams kėlė klausimų, prekybininkai pokytį pajuto jau pirmaisiais metais. Tiesa, jį lėmė ne tik plastikinių maišelių apmokestinimas, bet ir augantis pirkėjų sąmoningumas.
„Šių metų skaičių dar neturiu, tačiau, palyginti su 2024-aisiais, 2025 metais maišelių sunaudota keturiomis tonomis mažiau. Tai tikrai labai reikšmingas skaičius, žinant, kad vienas maišelis yra lengvas. Net sunku įsivaizduoti, kiek yra tos keturios tonos. Sakyčiau, tai rimtas ir stiprus pokytis“, – pabrėžė „Rimi Lietuva“ atstovė spaudai Luka Lesauskaitė-Remeikė.
L. Lesauskaitei-Remeikei paantrino ir „Maxima“ atstovė spaudai Ernesta Vareikytė.
„Pirmąjį pusmetį iki mokesčio įvedimo buvo sunaudota apie 94 mln. maišelių, o šį pusmetį – tik 39 mln. Pokytis tikrai labai reikšmingas“, – nurodė E. Vareikytė.
Parduotuvių atstovai teigia, kad iki vienkartinių plastikinių maišelių apmokestinimo žmonės juos dažnai imdavo ne tik prekėms susidėti, bet ir nešdavosi namo.
„Anksčiau maišelį žmonės imdavo automatiškai, net negalvodami, kam jį naudos. Dabar jų ima rečiau. Maišeliai anksčiau buvo naudojami ne tik biriems ar sveriamiems produktams, bet ir sūreliams, varškei ar kavai susidėti. Žmonės dar pasiimdavo kelis papildomus maišelius ir parsinešdavo juos namo“, – pasakojo E. Vareikytė.
Prekybininkų teigimu, pokytis išties reikšmingas, tačiau visiškai atsisakyti plastiko parduotuvėse kol kas neįmanoma.
„Plastiko visiškai išvengti negalima, nes į jį pakuojame tam tikrus produktus, pavyzdžiui, mėsą, kad ilgiau išsaugotume jos kokybę, galėtume ilgiau ja prekiauti ir sumažintume maisto nuostolius. Pamažu keičiame pakuotes, darome jas plonesnes ir naudojame tik tokį plastiką, kuris galėtų būti visiškai perdirbamas ir kuriame nebūtų neperdirbamų dalių“, – aiškino A. Bubnelis.
Pastebima, kad, mažėjant vienkartinių plastikinių maišelių vartojimui, automatiškai auga daugkartinių maišelių pardavimai.
„Po 2023 metais įvesto apmokestinimo daugkartinių maišelių pardavimai išaugo tris kartus. Dabar jų įsigyjama šiek tiek mažiau, tačiau tai normalu – vieną kartą nusipirkę žmonės juos naudoja daugelį metų“, – teigė E. Vareikytė.
Tokį pokytį pastebėjo ir L. Lesauskaitė-Remeikė.
„Pirkinių maišelių pardavimo skaičius galbūt taip smarkiai nesikeičia. Tačiau matome, kad maždaug 30 proc. išaugo popierinių maišelių naudojimas. Nors jie brangesni, juos lengviau perdirbti. Taip pat didėja tekstilinių maišelių pardavimai“, – pažymėjo L. Lesauskaitė-Remeikė.
Vienas centas vienkartinių plastikinių maišelių neišnaikino, tačiau privertė pirkėjus dažniau sustoti ir pagalvoti, ar jų tikrai reikia.
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