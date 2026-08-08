 VMVT ragina gerinti vaikų maitinimą remiantis ir Higienos instituto gairėmis

VMVT ragina gerinti vaikų maitinimą remiantis ir Higienos instituto gairėmis

2026-08-08 22:46
ELTOS inf.

Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos, darželiai bei vaikų maitinimą užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) savo ruožtu ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir Higienos instituto parengtų rekomendacijų.

<span>VMVT ragina gerinti vaikų maitinimą remiantis ir Higienos instituto gairėmis</span>
VMVT ragina gerinti vaikų maitinimą remiantis ir Higienos instituto gairėmis / J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybę teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose.

„Sudarantiems ar atnaujinantiems valgiaraščius vaikų maitinimo organizatoriams svarbu ne tik laikytis privalomųjų reikalavimų, bet ir sekti sveikatai palankios mitybos rekomendacijas“, – pranešime cituojama VMVT Maisto skyriaus vedėja Laura Ivanauskienė.

„Tiek žaliavų paruošimo, tiek patiekalų gamybos ar patiekimo etapuose kiekvienas maisto tvarkovas privalo griežtai laikytis savikontrolės ir higienos reikalavimų. Tik bendradarbiaujant visoms grandims užtikrinsime saugų ir kokybišką vaikų maitinimą“, – pridūrė VMVT atstovė.

Tarnyba ragina maitinimo organizatorius nelaukti planinių patikrinimų ir, kilus klausimų dėl tiekėjų, naujų patiekalų įtraukimo ar produktų ženklinimo, pasikonsultuoti su VMVT specialistais.

 
Šiame straipsnyje:
VMVT
vaikų maitinimas
mokyklos
darželiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų