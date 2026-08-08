VMVT ragina gerinti vaikų maitinimą remiantis ir Higienos instituto gairėmis

Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybę teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose.
„Sudarantiems ar atnaujinantiems valgiaraščius vaikų maitinimo organizatoriams svarbu ne tik laikytis privalomųjų reikalavimų, bet ir sekti sveikatai palankios mitybos rekomendacijas“, – pranešime cituojama VMVT Maisto skyriaus vedėja Laura Ivanauskienė.
„Tiek žaliavų paruošimo, tiek patiekalų gamybos ar patiekimo etapuose kiekvienas maisto tvarkovas privalo griežtai laikytis savikontrolės ir higienos reikalavimų. Tik bendradarbiaujant visoms grandims užtikrinsime saugų ir kokybišką vaikų maitinimą“, – pridūrė VMVT atstovė.
Tarnyba ragina maitinimo organizatorius nelaukti planinių patikrinimų ir, kilus klausimų dėl tiekėjų, naujų patiekalų įtraukimo ar produktų ženklinimo, pasikonsultuoti su VMVT specialistais.
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