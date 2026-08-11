 VRK: referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais nesurinktas reikiamas skaičius parašų

VRK: referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais nesurinktas reikiamas skaičius parašų

2026-08-11 17:36
ELTOS inf.

Referendumo iniciatyva, kuria siekta Konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesurinko reikiamo piliečių palaikymo.

<span>VRK: referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais nesurinktas reikiamas skaičius parašų</span>
VRK: referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais nesurinktas reikiamas skaičius parašų / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

Antradienį pasibaigus parašų rinkimo terminui, iš viso buvo viso surinkta virš 19,76 tūkst. rinkėjų parašų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

VRK duomenimis, 9,13 tūkst. parašų buvo surinkti popieriniuose parašų rinkimo lapuose, dar 10,6 tūkst. rinkėjų iniciatyvą parėmė elektroniniu būdu.

Pasak komisijos, iniciatyvos koordinatoriai siekė pakeisti Konstitucijos 23 straipsnio antrąją dalį, joje įtvirtinant nuostatą, kad „nuosavybės teises ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai“.

Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų.

Šiame straipsnyje:
referendumas
teisė atsiskaityti
grynieji pinigai
parašai
trūksta parašų

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Vytautas
Kodėl aš tik dabar sužinojau apie buvusį parašų rinkimą? Įtariu, kad ir visi Lietuvos gyventojai apie tai nieko nežinojo ir nežino.
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