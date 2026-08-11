VRK: referendumui dėl teisės atsiskaityti grynaisiais nesurinktas reikiamas skaičius parašų

Antradienį pasibaigus parašų rinkimo terminui, iš viso buvo viso surinkta virš 19,76 tūkst. rinkėjų parašų, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).
VRK duomenimis, 9,13 tūkst. parašų buvo surinkti popieriniuose parašų rinkimo lapuose, dar 10,6 tūkst. rinkėjų iniciatyvą parėmė elektroniniu būdu.
Pasak komisijos, iniciatyvos koordinatoriai siekė pakeisti Konstitucijos 23 straipsnio antrąją dalį, joje įtvirtinant nuostatą, kad „nuosavybės teises ir teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais saugo įstatymai“.
Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų.
(be temos)