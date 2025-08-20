Vyriausybė pritarė baudoms už suktinių paruoštukų prekybą automatuose

Bauda automatų savininkams – fiziniams asmenims – siektų 200–300 eurų, o už pakartotinį nusižengimą – iki 500 eurų. Gaminiai būtų konfiskuojami.
Tokias Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas siūlo konservatorius Vytautas Kernagis ir socialdemokratas Saulius Čaplinskas.
V. Kernagis yra sakęs, kad nepilnamečiai dabar gali lengvai įsigyti tabako vartojimui skirtų prekių automatuose, panašiuose į aparatus, prekiaujančius šokoladukais, gaiviaisiais gėrimais.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian BNS birželį teigė, kad tokių aparatų, prekiaujančių suktinėms ruošti skirtais paruoštukais, yra Kaune.
Dabar 200–820 eurų baudomis žmonės baudžiami tik už tabako ar su juo susijusių gaminių pirkimą, perdavimą ar kitokį realizavimą nepilnamečiams.
