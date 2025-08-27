Vyriausybė: už elektrines iki 100 kW gamintojai neprivalo mokėti

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė Energetikos ministerijos siūlomoms Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisoms, jos bus teikiamos Seimui.
Kaip nurodo ministerija, siūloma nustatyti, kad visi elektros gamintojai, plėtojantys elektrines komerciniais tikslais privalo mokėti gamybos įmoką. Įmokos lėšos būtų išmokamos namų ūkiui, kai asmuo ar asmenys gyvena 1,5 kilometro spinduliu aplink elektrinę, o ne 5 kilometrų, kaip yra dabar.
„Tikslas yra turėti sugyvenimą tarp atsinaujinančios energetikos ir gyventojų. Įstatymas buvo priimtas 2023 metais, bet problema tame, kad šių metų pavasarį, kai buvo gautos įmokos už 2024 metus, tai buvo pirmieji metai, už kuriuos buvo surinktos įmokos, buvo toks paradoksas, kad surinkta tik 300 tūkst. eurų visos Lietuvos mastu, tai tikrai maža suma“, – posėdyje sakė laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Kita problema tai, kad nebuvo modeliuota ir skaičiuota, kokios bus realios įmokos fiziniams asmenims ir turim paradoksą, kai administravimo kaštai yra didžiuliai o gyventojams išmokos skaičiuojamos cento dalimis“, – pridūrė jis.
Ž. Vaičiūno teigimu, priėmus pakeitimus, šalia elektrinių gyvenantys gyventojai ir veikiančios bendruomenės gautų daugiau lėšų iš elektros gamintojų, nuo kitų metų būtų surenkama beveik tris kartus daugiau lėšų nei 2024 metais.
„Lėšos bus skiriamos namų ūkiams, esantiems 1,5 kilometro atstumu nuo veikiančių elektrinių. Šuo metu yra 5 kilometrai, o kadangi realus poveikis yra artimiausiu atstumu, tiems gyventojams reikia užtikrinti didžiausias išmokas“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
Be kita ko, siūloma įtvirtinti, kad gamybos įmokos administravimo sąnaudos kompensuojamos iš gamybos įmokos lėšų, kurios bus surinktos tiek iš elektros gamintojų, plėtojančių elektrines sausumos teritorijoje, tiek ir jūroje bei papildomai įtvirtinti kontrolės mechanizmą savivaldybėms, kurios valdys gamybos įmokos lėšas, surinktas iš gamintojų, plėtojančių elektrines jūroje.
Nustatoma papildoma išimtis – gamintojai nemokės gamybos įmokos, jeigu mokėtina suma nesieks 100 eurų. Tais atvejais, kai surinkta įmokos lėšų suma nesieks 1000 eurų, visa suma bus skiriama bendruomeninei organizacijai.
Įstatymų projektai įsigaliotų nuo 2026 metų sausio 1 dienos, tačiau gamybos įmokos reglamentavimas bus pakartotinai derinamas su Europos Komisija.
Papildomai nustatyta, kad gamintojai, eksploatuojantys elektrines iki 100 kW įrengtosios galios, kurie iki įstatymų projektų įsigaliojimo dienos privalėjo mokėti gamybos įmoką, po įsigaliojimo dienos, 2026 metais renkant gamybos įmokas už 2025 metus, neprivalės mokėti gamybos įmokos.
Dabar gamybos įmokos lėšos paskirstomos taip: 15 proc. – gyvenantiems iki 5 kilometrų atstumu nuo elektrinių, 85 proc. – bendruomenių organizacijoms, tačiau nereikalaujama, kad jų veikla būtų geografiškai susijusi su elektrine.
