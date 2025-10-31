Vyriausybė žada, kad pasienyje įstrigę vilkikai galės grįžti: ar jų neišleidžia Baltarusija?

Tuo metu „Linavos“ atstovas sako, jog Baltarusija ėmėsi atsakomųjų priemonių ir nebeišleidžia tuščių bei ne jos krovinius vežančių vilkikų.
„Šis klausimas buvo paliestas, nes yra ne vienas šimtas vilkikų, kurie yra užstrigę ir lyg ir išimtys turėtų leisti nemažai daliai grįžti, tačiau techniniame lygmenyje yra sužiūrima, ar tikrai viskas įstatymiškai yra taip, kad lietuvių vilkikai galėtų grįžti į Lietuvą“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio penktadienį žurnalistams sakė Ignas Dobrovolskas.
Vėliau jis BNS patikslino, kad Vyriausybės trečiadienį priimtu nutarimu dėl sienos uždarymo numatytos išimtys į Lietuvą grįžtantiems jos piliečiams bei užsieniečiams, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje.
Pasak I. Dobrovolsko, ši tvarka turėtų veikti ir vilkikų vairuotojai turėtų būti įleidžiami į Lietuvą, tačiau jei ji neveikia, Vidaus ir Užsienio reikalų ministerijoms pavesta patobulinti tvarką ir išspręsti problemą.
Tuo metu Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas BNS teigė, kad Baltarusija ėmėsi atsakomųjų priemonių ir tuščių bei ne Baltarusijos krovinius vežančių vilkikų nebeišleidžia.
„Baltarusijos muitinė dabar išrašinėja prašymus, kuriais yra pratęsiamas reikalavimas per 30 dienų išvykti iš Baltarusijos (...), tačiau nei vairuotojai, nei vilkikai, nei puspriekabės nėra išleidžiami iš Baltarusijos. Išleidžiami tik tie, kas pasikrauna baltarusiškus krovinius, o tušti automobiliai ir vežantys kitų valstybių krovinius neišleidžiami“, – sakė O. Tarasovas.
„Taip turbūt pratęsinės tol, kol Lietuva neatidarys sienų su Baltarusija“, – pridūrė jis,
Anot „Linavos“ viceprezidento, visi Baltarusijoje įstrigę vilkikų vairuotojai yra Lietuvos piliečiai arba turi leidimą gyventi šalyje.
„Linava“ ketvirtadienį paragino Vyriausybę kartu su verslo atstovais skubiai ieškoti sprendimo, nes pasienyje įstrigo ir į Lietuvą grįžti negali iki 2 tūkst. vilkikų.
BNS rašė, kad Vyriausybė trečiadienį nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija, kai kuriems žmonėms taikant išimtis.
