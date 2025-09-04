Žemaitaitis nedeleguos Vaičiūno į energetikos ministrus?

Kaip rašo portalas „Delfi“, R. Žemaitaitis į šį postą turi kelis kandidatus. Nors pavardžių jis kol kas neatskleidžia, politikos užkulisiuose kalbama, kad tarp jų galėtų būti „aušriečių“ frakcijos nariai Artūras Skardžius, Aidas Gedvilas.
Kaip skelbta anksčiau, savaitės pradžioje pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatyta, kad Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, kad Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Prieš kelias dienas R. Žemaitaitis teigė, kad Ž. Vaičiūno likimas ministerijoje priklausys nuo jo pozicijos dėl „Ignitis grupės“ akcijų išbraukimo iš biržos prekybos sąrašo.
„Mes matome, kad yra aiškus konglomeratas užvaldyti Lietuvos energetikos sektorių. Jeigu Ž. Vaičiūnas viešai prisipažins ir pasakys: taip, aš esu už tai, kad „Ignitis“ būtų delistinguotas kaip Estijoje [...]. Jeigu Ž. Vaičiūnas norės tą dalyką daryti ir į kameras viešai jums pasakys, tada bus svarstoma apie galimybę teikti jį į ministrus“, – žurnalistams komentavo R. Žemaitaitis.
„Jeigu ne, matyt, šansai labai maži“, – pabrėžė jis.
Siūlymus „Ignitis grupės“ akcijas išbraukti iš biržos prekybos sąrašo į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“. Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių išbraukti iš biržos prekybos sąrašo grupės akcijas šią savaitę kalbėjo ir paskirtoji premjerė.
Vis dėlto su R. Žemaitaičiu kalbėjęsis Ž. Vaičiūnas sako, kad būtų pasirengęs dirbti naujojoje Vyriausybėje.
„Nežinau, čia ne man sprendimai, ne mano teikimai, ne man vertinti. Jeigu vertinant praktiškai, tikrai turėjome normalų pokalbį. Kaip bus toliau – bus matyti“, – žurnalistams sakė Ž. Vaičiūnas.
Jeigu valstybei mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti. Jeigu nereikalingos – tikrai turiu kitų reikalų.
„Aš nevertinu konkrečių politinių jėgų, kadangi visa mano karjera buvo susijusi su technokratiniu požiūriu. Tą demonstravau visada. Mano pasirinkimas toks – jeigu valstybei mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti. Jeigu nereikalingos – tikrai turiu kitų reikalų, ką veikti“, – tvirtino jis, kai buvo pasiteirauta, ar norėtų būti siejamas su R. Žemaitaičio vedama partija.
Ž. Vaičiūnas nurodė, kad su R. Žemaitaičiu jo pozicijos kai kuriais klausimais sutampa, kai kur nuomonės išsiskiria.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia – Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
