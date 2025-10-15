Žemės ūkio rūmai su premjere aptars maisto apsirūpinimą Lietuvoje

ŽŪR pabrėžia, kad žemės ūkio ir maisto sektoriai turi būti pripažinti nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiais, tačiau kartu būtina perkelti valstybės prioritetus į realų maisto apsirūpinimą Lietuvoje.
Anot organizacijos pranešimo, Lietuva šiuo metu neapsirūpina pagrindiniais maisto produktais – šiltnamio ir lauko daržovėmis, vaisiais, uogomis, kiauliena, vištiena bei kitais didesnę pridėtinę vertę kuriančiais žemės ūkio produktais.
„Negalime kalbėti apie mažesnes maisto kainas, jei patys neužsiauginame to, ką valgome. Pirmiausia turime užsitikrinti gamybą čia, Lietuvoje“, – pranešime sakė ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus.
ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas sako, kad iki šiol valstybės politika skatino grūdininkystę, kuri esą nėra tvari ir sukuria ribotą vertę.
„Iš hektaro gaunant net 6–8 tonas grūdų sukuriama tik apie 1,2 tūkst. eurų vertės produkcija – tai atitinka Lietuvos vidurkį, kuris Europoje yra trečias nuo galo. Prastesnė padėtis tik Latvijoje ir Rumunijoje, o Nyderlanduose iš hektaro sukuriama apie 12 tūkst. eurų. Tai ne tik maisto, bet ir mokesčių bei regionų gyvybingumo klausimas“, – pranešime sakė V. Buivydas.
Susitikime su premjere planuojama aptarti strateginius sprendimus dėl nacionalinės maisto politikos, žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo bei regionų atsparumo stiprinimo.
