Žiniasklaida: daugiau nei 30 tūkst. juridinių asmenų dar nepateikė 2025 m. finansinių ataskaitų

Registrų centro (RC) duomenimis, iš maždaug 168,5 tūkst. juridinių asmenų, privalėjusių pateikti finansines ataskaitas už praėjusius metus, rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138,2 tūkst., arba 82 proc. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113,2 tūkst., arba 67 proc. įpareigotų jas pateikti subjektų.
RC Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė portalui teigė, kad kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metines finansines ataskaitas. Anot jos, ne tik daugėja pateiktų ataskaitų, bet ir įmonių bei organizacijų, kurios tai padaro laiku.
25 didžiausių ataskaitų nepateikusių įmonių sąraše pirmauja pagal 2024 m. pajamas vertinama bendrovė „BTL Group“, kurios pajamos siekė 424,36 mln. eurų. Toliau rikiuojasi įmonės „Baltic transline“ (397,21 mln. eurų), „Bleiras Logistics“ (392,98 mln. eurų), „Nordex Lithuania“ (370,88 mln. eurų), „Orion Global Pet“ (259,07 mln. eurų), „GetJet Group“ (173,24 mln. eurų), „Juodeliai“ (160,18 mln. eurų) ir „Avectoria“ (147,48 mln. eurų).
Pažymima, kad dalis į TOP 25 patekusių bendrovių finansines ataskaitas ankstesniais metais taip pat teikė gerokai pavėlavusios. Pavyzdžiui, „BTL Group“ ataskaitas už 2024 metus pateikė tik 2026 metų sausį, „Bleiras Logistics“ – praėjusių metų spalio pabaigoje, o UAB „Juodeliai“ – 2025 metų sausio pabaigoje.
Kaip rašo portalas, viešai nepateikiami finansiniai duomenys gali lemti neteisingus verslo partnerių, tiekėjų ar klientų sprendimus ir įtraukti juos į rizikingas situacijas. Pačioms įmonėms vėlavimas taip pat gali turėti pasekmių – be reputacinės žalos, gali būti ribojamas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, kyla rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos.
Registrų centro atstovė taip pat nurodo, kad finansinių ataskaitų nepateikiančioms įmonėms kredito įstaigos gali riboti finansavimą, o draudikai – atsisakyti drausti prekinius kreditus įmonės vardu. Už laiku nepateiktą finansinę atskaitomybę juridinio asmens vadovui gali būti skiriama 600–1,45 tūkst. eurų bauda.
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