36 mln. eurų vertės Giraitės gamyklos plėtrą siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu

Kaip rašoma Finansų ministerijos parengtame Vyriausybės nutarimo projekte, nuo 2028 metų pradžios gamykla numato didinti šaudmenų gamybą, o 2029 metais pajėgumus dar padvigubinti įsigyjant papildomų įrenginių, įrengiant dar vieną liniją, modernizuojant kokybės kontrolės ir pagalbinę infrastruktūrą.
„Projektas svariai prisidės prie būtinų strateginių nacionalinio saugumo ir gynybos srities tikslų pasiekimo“, – rašoma projekte.
Teigiama, kad išplėtus pajėgumus įmonės pajamos padidės nuo 28 mln. eurų pernai iki bent 59 mln. eurų 2029 metais, o EBITDA išaugs nuo 4,9 mln. eurų iki mažiausiai 13 mln. eurų.
Ministerija pažymi, kad bendrovės gamybos infrastruktūra yra pakankama antrajai linijai įdiegti be esminių papildomų investicijų į pastatus, todėl projektas gali būti įgyvendintas greitai – antrąją liniją planuojama paleisti 2027 metais.
„Įgyvendinus projektą būtų padidinti bendrovės gamybiniai pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų ir užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimo šaudmenimis patikimumas krizės ar karo atveju“, – rašoma projekte.
Preliminarus projekto biudžetas siekia 36,37 mln. eurų iš bendrovės nuosavų ir prireikus pasiskolintų lėšų.
Kaip rašė BNS, Giraitės gamykla penktadienį oficialiai pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją.
BNS rašė, kad bendrovė ruošiasi nuo 5,5 tūkst. iki 7,9 tūkst. kv. metrų išplėsti gamybos ir sandėliavimo patalpas, pastatyti naują pavojingų atliekų aikštelę, rodo gamyklos plėtros projekto poveikio aplinkai vertinimo dokumentai. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti 2027 metų trečiąjį ketvirtį.
Šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.
Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius – bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją.
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