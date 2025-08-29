„400 g“ apgaudinėja ir klientus, ir darbuotojus?

Virtuvė iš vidaus
Į „Kauno dieną“ kreipėsi buvusi bendrovės „Donifruitas“, kuris valdo „400 g“ prekių ženklo parduotuves ir kitas uogų prekybos vietas, darbuotoja ir papasakojo darbo šioje įmonėje užkulisius.
Juose – galimai ir netinkamas darbdavių elgesys, ir schemos, kaip parduoti daugiau uogų, nors dalis jų jau pradėjusios gesti ir praradusios prekinę išvaizdą.
„Esu buvusi darbuotoja, kuri savo akimis matė, kaip veikia šešėlinis prekybos tinklas, pasislėpęs po žinomu prekių ženklu „400 g“. Justinai ir Donatui Mongirdams priklauso ne tik oficialios „400 g“ uogų ir vaisių prekybos vietos, bet ir dešimtys taškų, išsibarsčiusių po Kauną, Kauno apylinkes.
Negaliu likti abejinga. Dirbti tokiomis sąlygomis buvo žeminanti ir alinanti patirtis. Tikiuosi, mano liudijimas paskatins institucijas atkreipti dėmesį, pradėti tyrimus ir užkirsti kelią tolesniam neskaidriam verslui“, – dėstė buvusi darbuotoja, paprašiusi likti anonime (redakcijai vardas ir pavardė žinomi).
Prabilo apie vokelius
Moteris nurodė, kad tiek ji, tiek dalis jos kolegų esą buvo įdarbinti be darbo sutarties, o atlyginimas buvo mokamas vokeliuose. Pasak pranešėjos, galimai nelegaliai darbuotojai įdarbinami ne į „400 g“ logotipu pažymėtas parduotuves, o į kitus „Donifruito“ valdomus prekybos taškus.
Kaunietė sakė, kad tokios uogų ir vaisių palapinės sezono metu veikia prie didžiųjų prekybos centrų, tokių kaip Aleksoto „Maxima“, „Hyper Maxima“ Savanorių prospekte, „Topolio IKI“ Šilainiuose, „Maxima“ Šiaurės prospekte, „Saulėtekio IKI“. Taip pat kioskelis veikia ir Raudondvario plente.
„Šioje įmonėje buvau įdarbinta nelegaliai, nors dirbau visu etatu, atsisakyta mane oficialiai įdarbinti. Tokių darbuotojų – daugybė“, – pažymėjo buvusi darbuotoja.
Ji sakė, kad nors daugelyje minėtų prekybos vietų nėra matomo „400 g“ pavadinimo, visus čekiukus jungia tas pats juridinis asmuo – bendrovė „Donifruitas“, aiškiai parodantis, kad tai tas pats tinklas. Moteris kaip įrodymą, kad ta pati įmonė uogas parduoda ir lauko kioskeliuose, pridėjo kasos kvitą, iš namelio, esančio ties „Hyper Maxima“. Jame matyti, kad kvitas išduodamas būtent „Donifruito“ vardu, tos pačios įmonės, kuri valdo ir „400 g“. Beje, moteris pridūrė, kad dalyje tokios lauko prekybos vietų net nėra įrengtų kasos aparatų, todėl klientams neišduodami kvitai.
„Klientui nurodoma tik suma, kiek mokėti, ir jokių kvitų neduodama. Taip fiktyviai padengiamos pajamos, o realūs pardavimai lieka šešėlyje“, – sakė kaunietė.
Ji tikino, kad darbuotojams esą teko patirti ir darbdavių spaudimą. „Vadovai ne tik atsisako oficialiai įdarbinti žmones, bet ir elgiasi su darbuotojomis nepagarbiai. Dirbančios merginos dažnai įžeidinėjamos, vadinamos necenzūriniais žodžiais. Itin dažna praktika – versti darbuotojas kompensuoti vadinamuosius uogų minusus, t. y. svorio skirtumus, atsiradusius dėl karščio ir natūralaus uogų garavimo. Be jokių paaiškinimų trūkstamos sumos nuskaitomos iš atlyginimo“, – pasakojo buvusi darbuotoja.
Neaiški uogų kilmė
Moteris tikino, kad „Donifruitas“ esą klaidina klientus dėl uogų kilmės. Be to, pirkėjams kartais tenka pirkti daugiau, nei planavo.
„Dar viena svarbi problema – sąmoningas vartotojų klaidinimas dėl uogų kilmės. Ypač dažnai tai pasitaiko su braškėmis. Nors braškės dažnai atvežamos iš Lenkijos, vadovybė liepia darbuotojoms sakyti, kad jos – lietuviškos“, – pasakojo buvusi darbuotoja.
Kaunietė papasakojo, kaip bendrovė siekia realizuoti ir prekinę išvaizdą praradusias uogas.
„Į nepaženklintas prekybos vietas dažnai siunčiama nekokybiška produkcija: papuvusios, varvančios uogos, kurios oficialiose „400 g“ vietose nebūtų parduodamos“, – savo įžvalgomis dalijosi buvusi „Donifruito“ darbuotoja.
Komentarų viražai
Komentarų apie tvyrančią įtampą tarp darbuotojų ir darbdavių, „Donifruito“ parduodamas nekokybiškas uogas galima rasti svetainėje Rekvizitai.lt. Įdomu pastebėti, kaip greitai atsiranda teigiamų komentarų, kad atsvertų prastus atsiliepimus.
„Vaisių kokybė ir kaina nesutampa. Šilauogės buvo suvytusios, indelyje buvo daug prastų uogų. Pardavėja labai arogantiškai ir piktai bendravo, nesutikus pirkti didesnio kiekio ir papildomų uogų“, – rašoma rugpjūčio 15 d. paliktame įvertinime.
„Esu nusivylusi pardavėja iš Europos prospekto, labai stipriai apgavo su kainomis ir kiekiais. Namie pasvėrus visų kiekių buvo žymiai mažiau nei sakė pardavėja. Pardavėja ganėtinai nemandagi, bendravo lyg aš būčiau jos draugė. Turėjome sumokėti apie 40 eurų, sumokėjome 55 eurus. Paklausus, ar tikrai tiek mokėti, pradėjo sakyti svorius, kurie neatitiko pasvėrus namie. Braškės buvo be galo rūgščios“, – tą pačią rugpjūčio 15-ąją rašė jau kitas vartotojas.
Rugpjūčio 14-ąją Rekvizitai.lt svetainėje yra atsiliepimas apie prastas darbo sąlygas. Taip pat pridėta nuotrauka, kai viena „Donifruito“ savininkių prašo darbuotojų, kad šioje svetainėje jie paliktų teigiamų komentarų.
Kai kuriais atvejais, atrodo, specialiai paliekami teigiami komentarai, kad atsvertų neigiamus. Tai galima matyti kiek įdėmiau peržiūrėjus įvertinimus. Štai rugpjūčio 13–14 d. lyg sutartinai panašiu laiku pasipylė teigiamų įvertinimų ir komentarų apie šviežias uogas ir vaisius, malonų aptarnavimą ir pan.
Per trejus metus du kartus baustas vadovas, du kartus – įmonė.
Tarp teigiamų komentarų matyti, kad kelis jų parašė tas pats asmuo, prisistatęs Tomo ir Laimono vardais. Rekvizitai.lt nenurodo konkretaus IP adreso, iš kurio įrenginio parašyti komentarai, bet juos šifruoja. Šių dviejų komentarų šifras tas pats, tai rodo, kad 10 minučių intervalu parašyti komentarai – to paties vartotojo. Taip tik dar labiau sudaromas įspūdis, kad pabrėžtinai teigiami įvertinimai – fiktyvūs.
(Ne)vieša informacija?
Moteris apie uogų prekybos vietose pamatytas negeroves ir galimus įstatymų pažeidimus informavo įvairias institucijas.
Pirmiausia buvo kreiptasi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT), ši skundą perdavė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), o dėl nekokybiškų uogų, kurios gali būti atvežtos iš Lenkijos, bet parduodamos kaip lietuviškos, informuota Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Šioms institucijoms klausimų uždavė ir „Kauno diena“.
FNTT dienraščiui patvirtino, kad skundas gautas ir perduotas VMI, tad dabar iš jų pusės jokie procesiniai veiksmai neatliekami. VMI „Kauno dienai“ pateikė abstraktų komentarą, kas gali grėsti bendrovei, jei ši nelegaliai įdarbina darbuotojus. Dėl konkretaus „Donifruito“ atvejo VMI nekomentuoja.
„Paminėtina, kad VMI nuolat atlieka mokesčių mokėtojų rizikingumo vertinimą, kurio metu analizuoja ne tik savo turimą informaciją ar gautus duomenis iš trečiųjų šaltinių, bet ir viešai pasirodžiusią informaciją žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, taip pat ir gyventojų pasitikėjimo telefonu ar anketomis VMI svetainėje teikiamą informaciją. Visi gyventojų pateikti pranešimai apie galimus mokesčių pažeidimus yra vertinami ir analizuojami. Tuo atveju, kai atliekant rizikingumo vertinimą VMI kyla pagrįstų abejonių, sprendžiama dėl kontrolės veiksmų inicijavimo.
Nuo pasitikėjimo linijos įkūrimo pradžios 2006 m., po VMI atliktų patikrinimų, pagal gyventojų pasitikėjimo telefonu, e. anketa ir kitais informacijos šaltiniais gautą informaciją, už įvairius mokestinius pažeidimus verslininkai į valstybės biudžetą turėjo sumokėti iš viso apie 45,2 mln. eurų mokesčių, baudų ir delspinigių (iš jų per 2025 m. I pusm. – daugiau kaip 419 tūkst. eurų)“, – komentavo VMI Kontrolės departamento vadovė Laura Viešūnienė.
Buvusi darbuotoja įtarė, kad „Donifruito“ savininkai gali turėti ryšių VMI ir buvo perspėti apie planuojamus patikrinimus uogų prekybos vietose. Tokia nuomonė moteriai susidarė po pokalbių su vis dar šioje įmonėje dirbančiais asmenimis. Darbuotojai pasakojo, kad „400 g“ logotipu nepažymėtose vietose staiga atsirado kasos aparatai, o ten uogas parduodantys darbininkai – įdarbinti.
„Vadovai yra informuojami apie patikrinimus, tad laikinai sutvarko pažeidimus. Ši informacija iš vis dar dirbančių darbuotojų, su kuriais palaikau ryšį“, – teigė į „Kauno dieną“ kreipusis kaunietė.
Dėl galimų ryšių tarp verslininkų ir VMI inspektorių moteris kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kad ši įvertintų, ar tikrai nedangstomos galimai neskaidrios schemos. „Kauno dienai“ STT nurodė, kad bus atliktas informacijos vertinimas.
VMI aiškino, esą apie vizitus bendrovių atstovai iš anksto neinformuojami. „Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojai apie operatyvų patikrinimą neinformuojami iš anksto, kai turima informacijos apie daromus teisės aktų pažeidimus; numatoma atlikti kontrolinius prekių arba paslaugų pirkimus; yra rizika, kad mokesčių mokėtojas paslėps ar sunaikins reikiamus dokumentus ir kt. taisyklėse numatytais atvejais. Primename, kad dėl galimų mokestinių pažeidimų gyventojai VMI gali pranešti pateikę pranešimą VMI interneto svetainėje arba tel. +370 5 260 5060“, – komentavo L. Viešūnienė.
VMI perklausus, ar buvo tikrintas „Donifruitas“ dėl galimo neteisėto darbo ir neišduodamų kasos kvitų, VMI prisidengė mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsniu. „Jūsų prašoma informacija, pagal mokesčių administravimo įstatymą, nėra paslaptyje nelaikoma informacija“, – teigė VMI Kontrolės departamento vadovė.
Paprašius patikslinti, ką reiškia tokia įstatymo formuluotė, VMI nurodė neturinti teisės komentuoti konkrečių mokesčių mokėtojų atžvilgiu atliekamų kontrolės veiksmų, o dėl Rekvizitai.lt pranešimo apie nelegalų darbą, VMI nurodė kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (VDI).
Jau buvo bausta
Dienraščio paklausimo dieną VDI dar neturėjo informacijos apie galimą nelegalų darbą bendrovėje „Donifruitas“, todėl šiais metais dar nebuvo atlikti patikrinimai. Tačiau VDI pažymėjo, kad bendrovė už nelegalaus darbo atvejus jau buvo bausta praėjusiais metais.
„Pažeidimų šioje įmonėje per trejus mets buvo nustatyta. Tiek įmonei, tiek jos vadovui buvo taikyta administracinė atsakomybė. Pastarąjį kartą – praėjusių metų gruodžio 4 d., ją taikė Vilniaus teritorinis skyrius. Per trejus metus du kartus baustas vadovas kaip fizinis asmuo, du kartus – įmonė kaip juridinis asmuo“, – dienraščiui komentavo VDI specialistai.
Apie užfiksuotus nelegalaus darbo atvejus skelbiama ir Rekvizitai.lt svetainėje. Ties „Donifruito“ duomenimis yra toks VDI pranešimas: „Šioje įmonėje per pastaruosius metus (nelegalaus darbo atveju – pastaruosius trejus metus) fiksuoti darbdavio ir jo vadovo ar kito atsakingo asmens padaryti LR administracinių nusižengimų kodekso ir / arba LR užimtumo įstatymo pažeidimai (informacija Rekvizitai.lt svetainėje atnaujinta 2025 08 18).“
VDI dienraščiui priminė, kad už neįdarbintus darbuotojus gali būti skirta bauda fiziniam asmeniui, darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui (pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį (Nelegalus darbas), gali būti skiriama bauda nuo 1,5 iki 5 tūkst. eurų bauda) ar juridiniam asmeniui – įmonei, pagal LR užimtumo įstatymo 56 straipsnį (Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį), gali būti skiriama bauda (finansinė sankcija) nuo 3 iki 12 MMA (minimalios mėnesinės algos dydžiai) už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.
„Atlyginimą darbuotojams mokant grynais, darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui taikoma administracinė atsakomybė pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 99 straipsnį (Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas). Gali būti skiriama bauda nuo 300 iki 1 450 eurų“, – nurodė VDI.
Užfiksuoti pažeidimai
„Kauno diena“ VMVT buvo klaususi dėl skundų „Donifruito“ atžvilgiu, kai parduodamos nekokybiškos uogos. Taip pat domėjomės, ar buvo pažeidimų, kai lenkiškos uogos parduodamos kaip lietuviškos. Paaiškėjo, kad šioje bendrovėje būta pažeidimų.
„Taip, VMVT yra sulaukusi pranešimų ir skundų dėl UAB „Donifruitas“ veiklos. VMVT Kauno departamentas 2025 m. atliko penkis neplaninius patikrinimus bendrovės „Donifruitas“ prekybos ir maisto tvarkymo vietose.
Patikrinimų metu nustatyta higienos, savikontrolės, atsekamumo ir ženklinimo pažeidimų, taip pat kai kuriose prekybos vietose prekiauta produkcija, kurios laikymo sąlygos buvo netinkamos, ženklinimas nevisiškai atitiko reikalavimus, o pjaustytų vaisių saugumo užtikrinimas nebuvo patvirtintas tinkamais dokumentais“, – nurodė VMVT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus specialistai.
Jie pažymėjo, kad Lietuvos rinkoje leidžiama pardavinėti tik saugias, nustatytus kokybės reikalavimus atitinkančias šviežias uogas.
„Braškės turi būti nepažeistos, nesugedusios, švarios, be akivaizdžių gedimo požymių, tokių kaip puvimas ar varvėjimas. Prekiauti sugedusiomis uogomis yra draudžiama, todėl prekybininkai privalo nuolat tikrinti ir pašalinti nekokybišką produkciją.
Pagal galiojančius teisės aktus, prekybininkai privalo nurodyti tikslią maisto kilmės šalį. Jei uogų kilmės šalis slepiama ar pateikiama klaidinga informacija, tai yra vartotojų klaidinimas, už kurį gali būti taikomos administracinės nuobaudos ir kitos sankcijos“, – teigė VMVT.
Pasak VMVT specialistų, nors tokio pobūdžio pažeidimai nelabai dažni, sezono metu vis dėlto pasitaiko atvejų, kai vartotojai praneša apie galimus kilmės klaidinimus.
„Kiekvienu atveju atliekame išsamius tyrimus. VMVT aktyviai vykdo maisto saugos ir ženklinimo kontrolę, imasi veiksmų, siekdama apsaugoti vartotojų interesus. Šiais metais gegužės ir birželio mėnesiais buvo vykdyti tiksliniai patikrinimai, kurių metu vertinome turgavietėse ir prekybos vietose prekiaujančius daržovių ir vaisių prekybininkus. Patikrinome septyniolika prekybininkų, iš kurių septyniems buvo nustatyta pažeidimų, susijusių su kilmės ir atsekamumo reikalavimų nesilaikymu“, – pažymėjo VMVT atstovai.
Į detales nesileido
„Kauno diena“ siekė išsiaiškinti ir „Donifruito“ poziciją, todėl telefonu susisiekė su bendrovės vadovu D. Mongirdu ir paprašė pakomentuoti galimus neteisėto įdarbinimo ir užfiksuotus nekokybiškų maisto produktų pardavimo atvejus.
„Pirmą kartą girdžiu tokius dalykus. Pas mus viskas kokybiška. Kiek pas mus vyksta patikrinimų, nebūna nustatyta tokių dalykų. Manau, čia kažkokie išsigalvojimai. Tokių dalykų tikrai nėra“, – teigė D. Mongirdas.
Pacitavus VMVT „Kauno dienai“ atsiųstą komentarą apie nustatytus pažeidimus, „Donifruito“ vadovas greitai padėjo telefono ragelį ir baigė pokalbį. „Žinokite, viskas pas mus yra su dokumentais, viskas patikrinta. Čia kur vyksta tyrimai, tikrai nekomentuosiu. Ačiū ir gražios dienos“, – nedaugžodžiavo D. Mongirdas.
