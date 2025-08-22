 „Achema“ atnaujino pagrindinio produkto gamybą

„Achemos grupės“ valdoma Jonavos azoto trąšų gamykla „Achema“ nuo gegužės negaminusi pagrindinio produkto – amoniako, jo gamybą atnaujino.  

„Achema“ atnaujino pagrindinio produkto gamybą / T. Biliūno / BNS nuotr.

„Po trijų mėnesių pertraukos Jonavos azoto trąšų gamykla „Achema“ atnaujino pagrindinio produkto – amoniako – gamybą daliniais pajėgumais t. y. paleido vieną iš dviejų turimų gamybinių agregatų“, – penktadienį pranešė grupės atstovė Jolita Macelytė. 

Sprendimą laikinai stabdyti amoniako gamybą bendrovė priėmė gegužę, reaguodama į nepalankią situaciją rinkoje – Europoje stipriai svyruojant gamtinių dujų kainai ir į rinką plūstant pigiai produkcijai iš trečiųjų šalių.

„Achema“ turi du amoniako cechus, kurie nuo 2021 metų gamyklai dirbant daliniais pajėgumais pakaitomis veikė po vieną.

