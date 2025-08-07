„Akola group“ nepavyksta galutinai pasitraukti iš Baltarusijos

Grupės finansų direktorius Mažvydas Šileika sako, kad įmonės pardavimą vis dar apsunkina teisinė aplinka Baltarusijoje, tam trukdo ir įmonės skolos bei tai, kad smulkusis jos akcininkas yra Baltarusijos pilietis.
„Mes aktyviai bandome įgyvendinti planą pasitraukti vienaip ir kitaip, bet galimybės tam neatrandame“, – BNS sakė M. Šileika.
„Mes neprekiaujame ir patys veiklos tiesiogiai nevykdome, turime smulkųjį akcininką, kuris irgi yra viena iš priežasčių, dėl ko yra sunkiau pasitraukti, jis yra Baltarusijos pilietis, ir visi su tuo susiję įstatymai ir reguliavimai“, – aiškino „Akola group“ finansų direktorius.
Pasak M. Šileikos, įmonės finansinė situacija yra „pakankamai sudėtinga“, ji yra nepatrauklioje rinkoje, ja nesidomi ir Baltarusijos subjektai.
„Vietiniai net patys nelabai žiūri į tą įmonę, o mes ją uždaryti ar kitais būdais teisiškai sutvarkyti negalime, nes turime smulkųjį akcininką ir apskritai Baltarusijos įstatymai šituo atveju yra labai nepalankūs“, – tikino M. Šileika.
„Pelningumas labai svyruoja, jei atsiranda kurį nors ketvirtį, tai yra labai minimalus, ji turi labai daug įsipareigojimų, (...) jos finansinė situacija nėra tikrai gera, bet ji dar sugeba kažkaip pati operuotis. Nesitikime jokios kainos, ten yra pakankamai daug skolų, labiau yra kalba, kas gali perimti tas skolas, mums ir tai tiktų, neieškome nei konkrečios kainos, nei sumos, bet kadangi įmonė turi įsipareigojimų, nelabai randam, kas bent už akcijų vertę – vieną eurą – prisiimtų tuos įsipareigojimus“, – pasakojo grupės atstovas.
M. Šileika tiksliai neįvardijo įmonės įsipareigojimų, tačiau teigė, kad jie siekia „milijonus, bet ne dešimtimis“.
„Akola group“ kontroliuoja 62,72 proc. KLM akcijų.
BNS anksčiau skelbė, kad KLM patenka į Baltarusijos sudarytą sąrašą bendrovių, kurių dalis ar visas kapitalas priklauso akcininkams iš „nedraugiškų šalių“. Jų savininkams draudžiama perleisti akcijas, taikomi kiti ribojimai.
Tuo metu 2022 metais pardavusi biologiškai aktyvių pašarų priedų gamybos bendrovę „Belfidagro“ Baltarusijoje ir dvi pašarų priedų gamybos įmones „Vitomek“ Rusijoje, tuometinė „Linas Agro Group“ už jas gavo 7,5 mln. eurų – tai BNS patvirtino M. Šileika.
„Belfidagro“ sandoriui turėjo pritarti Baltarusijos Antimonopolinio reguliavimo ir prekybos ministerija (MART), todėl šalys pirmiausia pasirašė preliminarią akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, o gavus leidimą grupė perleido jos kontrolę pirkėjui, kurio nei anksčiau, nei dabar M. Šileika neatskleidžia.
BNS anksčiau skelbė, kad „Vitomek“ įsigijo Rusijos nekilnojamojo turto bendrovė „Aventus Finance“.
Įmonių Rusijoje bei Baltarusijoje savininke „Akola group“ tapo 2021 metais įsigijusi „KG Group“.
Per devynis 2024–2025 finansinių metų (nuo liepos 1 dienos iki birželio 31 dienos) mėnesius, palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus, „Akola group“ pajamos augo 3,6 proc. iki 1,16 mlrd. eurų, grynasis pelnas – daugiau nei dukart iki 31,8 mln. eurų.
„Akola group“ valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje 69 pavaldžios ir 2 asocijuotos įmonės. Grupėje šiuo metu dirba virš 5 tūkst. darbuotojų.
Naujausi komentarai