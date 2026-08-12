„Amber Grid“: liepą dėl didesnio pramonės poreikio dujų suvartojimas augo beveik du kartus

Išaugusį vartojimą nulėmė didesnis pramonės poreikis, teigia „Amber Grid“.
„Liepos mėnesio duomenys gerai iliustruoja sistemos lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančių regiono poreikių. Klaipėdos SGD (suskystintų gamtinių dujų – BNS) terminalas išlieka ypač svarbiu šaltiniu, leidžiančiu operatyviai reaguoti į srautų persiskirstymą, o augantys į perdavimo sistemą patenkančių biodujų kiekiai rodo, kad mūsų energetikos sistema tampa vis savarankiškesnė ir žalesnė“, – pranešime teigė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Liepą didžiausi eksportuojamų dujų srautai buvo perduoti į Latviją – per Kiemėnų sujungimo tašką transportuota 2,2 teravatvalandės (TWh) dujų. Jie skirti Latvijos ir Estijos poreikiams bei atsargų kaupimui Inčukalno dujų saugykloje.
Pernai liepą dujos į Latviją nebuvo tiekiamos dėl sistemos priežiūros darbų, o šiemet liepą įtakos didesniam srautui turėjo dėl remonto laikinai neveikusi „Balticconnector“ jungtis tarp Estijos ir Suomijos.
Pagrindiniu dujų tiekimo šaltiniu liepą išliko Klaipėdos SGD terminalas – per jį įleista 3,1 TWh dujų – 2,1 karto daugiau nei prieš metus (1,5 TWh), jis užtikrino 98 proc. viso į sistemą patekusio dujų kiekio.
Dujų importas liepą buvo minimalus – iš Lenkijos gauta 16 GWh – 84 proc. mažiau nei pernai, iš Latvijos – 4 GWh. Pernai liepą iš Latvijos dujos nebuvo transportuojamos.
Sistemoje toliau auga vietinės kilmės biodujų kiekiai – liepą jų įleista 56 GWh – du kartus daugiau nei prieš metus (28 GWh). Per septynis šių metų mėnesius į perdavimo sistemą jau perduota 299 GWh biodujų – daugiau nei per visus praėjusius metus.
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