Apeliacinis teismas: „Darnu Group“ įmonės pasiūlymas Šiaulių kalėjimo konkursui atmestas teisėtai

Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį nutarė, kad Klaipėdos apygardos teismas pagrįstai atmetė „DG VPP vystymo“ ieškinį – įmonė prašė panaikinti Kalėjimų tarnybos sprendimą dėl bendrovei skirtų balų vertinant pasiūlymą ir jį vertinti iš naujo.
„DG VPP vystymas“, pasitelkusi reikiamos kompetencijos ir kvalifikacijos neturintį specialistą, tinkamai nepagrindė, jog jos siūloma saulės elektrinė sugeneruos tiek elektros energijos, kad eksploatuojant objektą nereikės įsigyti elektros iš centralizuotų tinklų, taip pat neįrodė, jog bus įmanoma ant stogo sutalpinti 800 kW galios saulės elektrinę“, – pranešė teismas.
Teismai vertino, ar „DG VPP vystymo“ pasiūlytas virtualaus kaupiklio sprendinys atitiko konkurso reikalavimus ir ar pagrįstai už ekonominio naudingumo kriterijų bendrovei buvo skirta 0 balų.
Apeliacinio teismo vertinimu, „DG VPP vystymas“ iš pradžių buvo nurodžiusi, jog elektra bus perkama iš centralizuotų tinklų, tačiau po derybų pateikė naują ir neaptartą sprendinį – virtualų kaupiklį, nurodydama visiškai skirtingus perkamos elektros kiekius taip pažeisdama pirkimo sąlygas.
Be to, „DG VPP vystymo“ pasiūlyti sprendiniai tiek su virtualiu kaupikliu, tiek ir be jo nebuvo pagrįsti, įmonė neįrodė, kaip kaip realiai juos gyvendins.
Įsiteisėjusią nutartį dar galima skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).
Apeliacinis teismas taip pat nagrinėja dar dvi byla dėl Kalėjimų tarnybos sprendimo šiame konkurse – pagal dar vieną „DG VPP vystymo“ ir kitos dalyvės – įmonės „Amberola“ skundus. Dar viena byla pagal „Būsto projektų SPV“ ieškinį nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme.
Kaip rašė BNS, gruodžio pradžioje LAT leido tęsti beveik 57 mln. eurų vertės konkursą, tačiau Lietuvos kalėjimų tarnyba tuomet teigė, kad jis yra sustabdytas ir dėl jo bus sprendžiama teismams priėmus galutinį sprendimą.
LAT gruodžio 4 dieną panaikino Apeliacinio teismo birželį priimtą sprendimą nutraukti konkursą ir grąžino jam iš naujo nagrinėti ginčą, ar Kalėjimų tarnyba tinkamai įvertino vieno dalyvių – „DG VPP vystymas“ – pasiūlymą.
Anksčiau Apeliacinis teismas buvo konstatavęs, jog energetinio naudingumo kriterijus yra neteisėtas, mat Kalėjimų tarnyba nenustatė tikslios tvarkos, kaip vertins įmonių pasiūlymuose nurodytą šilumos ir elektros suvartojimo kiekį. Tačiau, anot LAT, pirkimų organizatoriai gali patys pasirinkti kriterijus.
BNS rašė, kad konkursas įstrigo teismuose visoms jo nelaimėjusioms bendrovėms apskundus sprendimą laimėtoja pripažinti investicijų bendrovės „Nter“ fondo valdomą įmonę „Spi 1“. Jį skundė NT plėtros grupės „Eika Group“ antrinė bendrovė „Būsto projektai SPV, „DG VPP vystymas“ bei fizinio asmens valdoma bendrovė „Amberola“.
Kaip rašė BNS, pagal projekto sąlygas privatus partneris už 47,5 mln. eurų Malavėniukų kaime turi pastatyti ir 15 metų valdyti apie 16 tūkst. kv. metrų ploto laisvės atėmimo įstaigą, kurioje kalėtų maždaug 400 nuteistųjų. Iš viso per projekto laikotarpį privačiam partneriui būtų išmokama 56,6 mln. eurų.
