Atidarė programėlę ir neteko žado: „Iki“ pirkėjams – pilni šaldytuvai

Kad dalyvautų žaidime, pirkėjams tereikia aktyvuoti jiems sugeneruotus bilietus lojalumo programėlėje. Šis paprastas formatas sulaukė didelio susidomėjimo. „Matome, kad pirkėjai vis aktyviau naudojasi mūsų lojalumo programėle ir noriai įsitraukia į žaidimus bei akcijas. Jau aktyvuota beveik 60 tūkst. žaidimo bilietų, o toks įsitraukimas rodo, kad žmonėms patinka paprastas ir lengvai suprantamas dalyvavimo būdas“, – sakė „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Laimėjimu nepatikėjo
Viena iš laimėtojų – Ieva iš Naujosios Akmenės. Moteris prisipažįsta, kad pirmą akimirką nesuprato, jog jai nusišypsojo sėkmė. „Apsipirkusi atidariau programėlę ir pamačiau užrašą apie laimėjimą, tačiau nelabai supratau, ką jis reiškia. Nesu linkusi dalyvauti loterijose, todėl pagalvojau, kad gal kažką ne taip supratau. Tik pirmadienį gavusi laišką iš tiesų patikėjau, kad laimėjau“, – pasakojo Ieva.
Nors 300 eurų vertės prizas gali gerokai palengvinti kasdienius apsipirkimus, moteris jo neskuba išleisti. „Kol kas dar nesugalvojau, kam konkrečiai panaudosiu laimėjimą. Kadangi dovanų kortelės galiojimo laikas ilgas, greičiausiai jį pasiliksiu ypatingesnėms progoms ar didesniems šeimos pirkiniams“, – sakė ji.
Kita laimėtoja, trijų asmenų šeimos mama Jolita iš Kauno rajono taip pat buvo maloniai nustebinta. „Viskas įvyko labai anksti ryte, apie pusę šešių. Net nežinojau, kad vyksta tokia akcija, todėl laimėjimas buvo visiškai netikėtas“, – šypsojosi ji.
Moteris neslepia, kad prizas bus skirtas kasdieniams apsipirkimams. „Maistui, buities prekėms – viskam, ko reikia šeimai“, – sakė Jolita.
Pirmasis toks didelis laimėjimas
Ypač įsimintinas šis prizas tapo Viktorijai iš Ukmergės. Trijų asmenų šeimos mama sako, kad iš pradžių pagalvojo, jog laimėjimas negali būti tikras. „Atrodė per gerai, kad būtų tiesa. Tik gavusi laišką ir pamačiusi dovanų kortelę galutinai įsitikinau, kad tikrai laimėjau“, – prisiminė Viktorija.
Pasak jos, tai didžiausias iki šiol Lietuvoje jos laimėtas prizas. Laimėjimui ji jau turi ne vieną planą. „Artėja mokslo metai, todėl dalį sumos norėčiau skirti vaiko pasiruošimui mokyklai. Taip pat turiu minčių įsigyti naujų peilių ar kitų reikalingų daiktų namams. O kalbant apie maistą – galėsime dažniau pasilepinti įdomesniais produktais. Tikrai rasiu, kur panaudoti šį prizą“, – atskleidė Viktorija juokaudama, kad kaip ir daugelis pirkėjų, ji dažnai į parduotuvę važiuoja nusipirkti vieno produkto, tačiau namo grįžta su pilnais pirkinių maišais.
Kuo daugiau aktyvuotų bilietų – tuo daugiau galimybių laimėti
„Iki“ primena, kad kiekvienas aktyvuotas bilietas suteikia papildomą galimybę laimėti, todėl verta reguliariai pasitikrinti programėlę ir pasinaudoti visais lojalumo programos privalumais.
Aktyvus dalyvavimas rodo, kad pirkėjai vertina ne tik nuolaidas ar galimybę kaupti taškus, bet ir papildomas staigmenas, kurios kasdienį apsipirkimą gali paversti dar malonesniu. O kai kuriems laimingiesiems vienas aktyvuotas bilietas gali reikšti pilną šaldytuvą visam mėnesiui nemokamai.
Kasdien po naują laimėtoją
Dalyvauti žaidime paprasta. Apsipirkite bet kurioje „Iki“ parduotuvėje už 25 eurus ar daugiau, naudodami „Iki“ lojalumo kortelę arba programėlę. Kitą dieną į „Iki“ programėlę gausite žaidimo bilietą – nutrinkite jį ir iš karto sužinosite, ar laimėjote. Laimėti prizai bus įkelti į jūsų „Iki“ lojalumo paskyrą, o juos galėsite panaudoti „Iki“ parduotuvėse.
Žaidimo bilietą galima gauti ir kitu būdu – jį įsigyti „Iki“ programėlėje už lojalumo taškus. Vienas žaidimo bilietas kainuoja 50 „Iki“ lojalumo taškų.
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