Aukščiausiojo Teismo verdiktas: „Olympic Casino“ vadovas lieka nubaustas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį paliko nepakeistus ankstesnių teismų sprendimus ir patvirtino, kad Lošimų priežiūros tarnyba pernai gegužę teisėtai skyrė baudą.
„Prekių ženklas negali būti naudojamas azartinių lošimų reklamos tikslu, o prekių ženklo elementai – tiesiogiai ar slapta skatinti asmenis naudotis azartinių lošimų paslauga“, – rašoma teismo pranešime.
Ginčas kilo dėl to, ar Azartinių lošimų įstatyme, įtvirtinus išimtį, leidžiančią reklamuoti lošimus organizuojančios bendrovės prekių ženklus, gali būti taikomi ribojimai dėl jų turinio.
Bylą pagal T. Palevičiaus skundus išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad reklamuojant prekių ženklą buvo pateikiama draudžiama informacija – kortų lošimo pavadinimo trumpinys, todėl teismai vadovo nubaudimą pripažino pagrįstu.
LAT nustatė, kad kortų lošimo pavadinimo trumpinys nepatenka į leidžiamos skelbti informacijos išimčių sąrašą, tokia reklama buvo siekiama netiesiogiai atkreipti vartotojų dėmesį ir skatinti žaisti konkretų kortų azartinį lošimą, todėl pritarė sprendimui tokio pobūdžio informaciją pripažinti įstatymo draudžiama azartinių lošimų reklama.
Atsižvelgdamas į tai, LAT T. Palevičiaus prašymą nutraukti bylą dėl neteisėtos azartinių lošimų reklamos atmetė.
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