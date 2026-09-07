Baigta statyti 10 mln. eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla

Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos.
„Mieste atsirado infrastruktūra, kurios prieš kelerius metus dar nebuvo nei Vilniuje, nei regione – nuo švarios energijos gamybos iki jos tiekimo viešajam transportui ir ne tik. Prie to reikšmingai prisidėjo ir Vilniaus pritrauktos Europos Sąjungos (ES) investicijos“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Gamykla pastatyta įgyvendinant projektą „Žaliojo vandenilio gamyba viešajam transportui Vilniaus mieste“ – jį „Miesto gijos“ vykdo kartu su bendrovės akcininke Vilniaus miesto savivaldybe, o projekto finansavimo sutartis sudaryta su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA).
ES projektui skirta finansavimo suma siekia 5,64 mln. eurų, likusią dalį skyrė Vilniaus miesto savivaldybė.
„Gijų“ teigimu, finansavimo sutartis numato konkrečius reikalavimus tolesnei žaliojo vandenilio gamybos veiklai: vandenilis turi būti gaminamas tik iš atsinaujinančių energijos išteklių, atitikti Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytą standartą, o jo grynumas – siekti ne mažiau kaip 99,99 proc. ir būti paruoštas naudoti transporte.
Per penkerių metų tęstinumo laikotarpį gamykla bent kartą turės pagaminti minimaliai 1,425 mln. kubinių metrų (128 tūkst. kg) pagaminto žaliojo vandenilio per metus. Palyginti – maksimaliu režimu dirbanti gamykla per metus gali pagaminti iki 285 tūkst. kg per metus.
„Sutartis su ES lėšas administruojančia agentūra uždaryta, bet mūsų darbas tik prasideda. Priešakyje – žaliojo vandenilio pildymo punkto bandymai ir pirmieji kilogramai žaliojo vandenilio, kurie realiai atsidurs autobusų bakuose. Visi įsipareigojimai yra išmatuojami, todėl apie juos atsiskaitysime viešai“, – pranešime teigia „Gijų“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
Pirmajame etape žaliuoju vandeniliu bus aprūpinta 16 sostinės viešojo transporto autobusų, keičiančių dyzelinius, tai leis kasmet sumažinti apie 1,4 tūkst. tonų anglies dioksido emisijų. Skelbiama, kad sukurto 3 megavatų (MW) pajėgumo užtektų maždaug 40 vandeniliu varomų autobusų, todėl miestas galės plėsti ekologiško viešojo transporto parką.
Viršuliškėse įrengiamas pildymo punktas bus viešas – juo galės naudotis ne tik miesto autobusai, bet ir komercinis transportas bei individualūs vairuotojai.
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