„BaltCap“ fondas iš audito kompanijos reikalauja 40 mln. eurų

Anot portalo, audito įmonės vadovaujantis partneris Teetas Tenderis Estijos verslo naujienų leidiniui „Aripaev“ patvirtino, kad „PwC“ buvo „BaltCap“ infrastruktūros fondo auditorius, o paskutinįkart auditavo 2022 metų fondo metines ataskaitas. Plačiau situacijos jis nekomentavo.
„BaltCap Infrastructure Fund“ teisininkas Ramonas Raskas „Aripaev“ komentavo, kad ieškinio tikslas – gauti teismo vertinimą, ar „PwC“ tinkamai vykdė savo pareigas pagal galiojančius audito standartus, kai buvęs fondo valdytojas Šarūnas Stepukonis galbūt pasisavino įmonių lėšas.
Ieškinys pradėtas nagrinėti antradienį Harju apygardos teisme.
BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
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