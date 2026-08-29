„Baltos lankos“ ieško naujo balso: skelbiama atranka audioknygai įgarsinti

Norintieji dalyvauti turi įrašyti savo mėgstamos knygos ištrauką (iki 5 min. trukmės) garso arba vaizdo formatu ir atsiųsti įrašą e. p. [email protected]. Laiške prašome nurodyti savo vardą, amžių ir telefono numerį.
Balso įrašų laukiama iki rugsėjo 9 d.
Gautus įrašus vertins komisija, o atrinktam dalyviui (ar dalyvei) įskaitant knygą studijoje padės ir patars šios srities profesionalai.
„Tinkamą balsą įgarsinimui turi kur kas daugiau žmonių, nei jie patys mano, – dažnai tereikia progos jį išbandyti. Ši atranka – puiki proga tam, kuris niekada rimtai negalvojo apie balso aktorystę, išgirsti save visai kitaip“, – sako „Baltų lankų“ audioknygų skyriaus vadovė Gintė Pačėsė.
Atrinktas kandidatas (-ė) turės galimybę įskaityti vieną iš „Baltų lankų“ numatytų išleisti audioknygų ir taip išbandyti save kaip profesionalų balso aktorių (-ę).
Naujausi komentarai