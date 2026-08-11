Bankrutuojanti Širvintų rajono įmonė atleidžia visus darbuotojus

Apie tai jos nemokumo administratorius pranešė Užimtumo tarnybai.
Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, darbuotojai bus atleidžiami dėl įmonės bankroto. Nuo rugpjūčio 18 dienos darbo neteks vairuotojai ir darbininkai, administracijos darbuotojai, pranešė tarnyba.
Bankroto byla įmonei iškelta gegužės 26 dieną, ji įsiteisėjo liepos 23 dieną.
Kaip rašoma Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, teismas liepą atmetė bendrovės prašymą nekelti jai bankroto bylos ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo sprendimą.
Anot nutarties, įmonė bankroto iškėlimo dieną kreditorėms buvo skolinga 513 tūkst. eurų. Be to, liepos 1 dieną įmonės skola „Sodrai“ buvo 10,75 tūkst. eurų, o Valstybinei mokesčių inspekcijai – 3,1 tūkst. eurų.
Bendrovė savo ruožtu teigė, kad yra veikianti, turinti tik laikinų finansinių sunkumų, o jos įsipareigojimai neviršijo turto vertės.
Kovo 31 dienos duomenimis, bendrovė veikė nuostolingai – ji buvo patyrusi 8,6 tūkst. eurų nuostolių, o pernai jie siekė 5,7 tūkst. eurų, teigiama nutartyje.
Teismo teigimu, nors atskiri įsipareigojimai savaime ne visada reiškia nemokumą, tačiau jų visuma įvertinus priverstinio išieškojimo procesus ir kitus finansinius sunkumus patvirtina nuolatinį įmonės nesugebėjimą tinkamai vykdyti prievolių.
Juodelių įmonė 2024 metų sausio–rugsėjo mėnesiais uždirbo 7,3 tūkst. eurų grynojo pelno, jos pajamos sumenko 17 proc. iki 113,2 tūkst. eurų (136,1 tūkst. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
Ataskaitos už visus 2024 ir 2025 finansinius metus bendrovė nėra pateikusi. 100 proc. įmonės akcijų valdo Lietuvos pilietis.
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