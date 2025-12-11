Bankrutuojanti siuvimo įmonė „Erlando Kėvalo“ atleis visus 43 darbuotojus

Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, įmonė pranešė, kad daugiausiai darbo neteks siuvimo mašinų operatorės (22), sukirpėjos (3), lygintojos (3), kiti gamybos ir administracijos darbuotojai. Jie bus atleidžiami nuo gruodžio 19 iki sausio 6 dienos.
Pasak tarnybos, įmonės kreditorių susirinkimas lapkričio pabaigoje nusprendė bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Apie tai tarnybai pranešė Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro vadovas Aurimas Valaitis.
Registrų centro duomenimis, įmonės pajamos pernai sumenko 7,6 proc. iki 913,4 tūkst., eurų, nuostoliai išaugo 24,8 proc. iki 10,2 tūkst. eurų.
Įmonė savo ataskaitoje tuomet teigė, kad rezultatams lemiamos įtakos turėjo 2024 metų šalies ekonominė situacija, aukštos kainos, itin sparčiai augęs vidutinis darbo užmokestis, sudėtinga situacija eksporto rinkose.
Registrų centro duomenimis, Erlandas Kėvalas valdė 50 proc. įmonės akcijų, likusios priklausė kitam fiziniam asmeniui.
