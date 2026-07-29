Beveik 1 tūkst. krovinių vežėjų įmonių – nemaloni žinia iš VMI

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbia Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).
Kaip pažymi LTSA, jeigu įmonės susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio 1 dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma.
VMI pranešimuose pateikiami konkretūs transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis, duomenys bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020–2026 metų laikotarpį.
Kaip BNS informavo LTSA, liepos 24 dienos duomenimis, šį mokestį geranoriškai yra sumokėjusios 5 įmonės, bendra suma siekia beveik 10 tūkst. eurų.
Kaip rašė BNS, problema atsirado 2020 metais LTSA automatizavus užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimą, neužtikrinant, kad kartu būtų patikrinama, ar sumokėtas Lietuvoje privalomas mokestis už įregistruotus vilkikus.
Dėl to dalis vežėjų išvengė mokesčio techninę apžiūrą atlikdami užsienyje, dažniausiai Vokietijoje.
Kaip rašė BNS, susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad susigrąžintos lėšos bus pervedamos į Kelių fondą.
Vieno vilkiko ir puspriekabės junginio mokestis siekia vidutiniškai 433 eurus per metus.
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