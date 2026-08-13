„BinDawood Holding“ vadovas: svarstome investuoti arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių

„Nagrinėjame visas galimybes – arba turėti čia gamyklas kaip tiesioginę investiciją, arba netgi pasinaudoti Lietuvos turima infrastruktūra, kad tie produktai pasiektų (Artimųjų Rytų – BNS) regioną, kuriame mes veikiame“, – ketvirtadienį po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi žurnalistams sakė A. BinDawoodas.
„Ko mes iš tikrųjų ieškome, yra investicijos į maisto sektorių“, – pridūrė jis.
A. BinDawoodas pabrėžė, kad grupė ypač susidomėjusi Lietuvos pienininkystės sektoriumi.
„Vienas iš dalykų, į kuriuos žiūrime, yra šalies (Lietuvos - BNS) apsirūpinimas kalbant apie pieno produktus. Jis viršija (vidinę paklausą – BNS) 130 procentų. Taigi, tai yra galimybė, kurią matome. Jūsų turimų maisto produktų kokybė, ypač žemės ūkio, mums taip pat atrodo kaip didelė galimybė ir privalumas“, – kalbėjo įmonės vadovas.
Verslininkas pabrėžė, kad galutinio sprendimo dėl investicijų dar teks palaukti: „Mums dar per anksti nuspręsti dėl konkrečių sektorių (...), tačiau kai priimsime sprendimą, būtinai informuosime.“
Anot jo, Saudo Arabija skiria didelį dėmesį apsirūpinimo maistu saugumo programai: „Mums, kaip maisto sektoriaus dalyviui Saudo Arabijoje, tai yra pagrindinis strateginis tikslas. Todėl orientuojamės į tai, kad užtikrintume svarbiausių produktų linijų tiekimą iš šalių, kurios specializuojasi įvairiuose produktuose.“
A. BinDawoodo teigimu, įmonė ieško galimybių plėsti gamybos pajėgumus visame pasaulyje.
„Neseniai atidarėme gamyklas Saudo Arabijoje, o dabar taip pat ieškome gamybos galimybių įvairiose pasaulio šalyse – ten, kur šalis turi konkurencinį pranašumą tam tikrų produktų atžvilgiu“, – teigė jis.
BNS rašė, kad „BinDawood Holding“ pernai gavo 6,3 mlrd. Saudo Arabijos rialų (šios dienos kursu – 1,46 mlrd. eurų) pajamų – 11,8 proc. daugiau nei užpernai, uždirbo 270 mln. rialų grynojo pelno (62,4 mln. eurų), rašoma įmonės finansinėje ataskaitoje.
Joje nurodoma, kad 2025 metų pabaigoje bendrovė turėjo 103 parduotuves, grupėje dirba daugiau nei 13 tūkst. darbuotojų. Pagrindinė jos veikla yra prekyba kasdienio vartojimo prekėmis, šviežiu maistu ir nemaisto prekėmis.
„BinDawood Holding“ valdo prekių ženklus „BinDawood“, „Danube“, „BinDawood Dash“, „Danube Dash“, „IACo“ ir „Ykone“, nurodoma įmonės svetainėje.
Nuo 2020 metų ji kotiruojama Saudo Arabijos „Tadawul“ akcijų biržoje.
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