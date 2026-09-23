Brangus – nebūtinai geriausias: kaip įvertinti korepetitoriaus kompetenciją

Rugsėjo viduryje, gavus pirmųjų kontrolinių darbų rezultatus, korepetitorių paieška dar labiau suintensyvėja, todėl Matematikos Mokykla pataria, kaip vos 5 žingsniais išsirinkti gerą specialistą, kuris visiškai atitiktų tiek tėvų, tiek vaikų lūkesčius.
Visų pirma, nuoširdžiai paklauskite savęs: ar Jūsų vaikui tikrai reikia korepetitoriaus? Vis dažniau tėvai kreipiasi pagalbos jau nuo pirmos klasės, nors tokio amžiaus vaikams korepetitoriai tikrai nėra reikalingi. Netgi atvirkščiai, pradinių klasių užduotis galite lengvai paaiškinti patys, o nauda bus dviguba: mokydami vaiką ne tik stiprinsite tarpusavio ryšį, bet ir sutaupysite pinigų, kuriuos galėsite skirti kitiems vaiko poreikiams tenkinti. Tačiau jei korepetitorius būtinas, jį rinkitės ne pagal reklaminio stendo dydį ar reklamos gausą – dėmesį skirkite šiems aspektams:
1. Teisėto darbo su vaikais QR kodas. Tema ne pati maloniausia, bet apie tai kalbėti būtina. Lietuvą drebinant vaikų seksualinio išnaudojimo skandalams, visiems be išimties, vykdantiems bet kokią veiklą su vaikais, jau kelerius metus privalomas teisėto darbo su vaikais QR kodas, užtikrinantis, kad asmuo nėra teistas už sunkius nusikaltimus. Pažymėtina, kad, korepetitoriui dirbant pagal darbo sutartį, už tai atsakingas darbdavys, o pagal individualios veiklos pažymą dirbantis korepetitorius privalo pateikti QR kodą tėvams. Todėl, jei pasirinktas specialistas dirba individualiai, visų pirma reikalaukite jo pateikti QR kodą, kurio galiojimą būtinai patikrinkite Informatikos ir ryšių departamento tinklalapyje ird.lt. Atkreipkite dėmesį į kodo išdavimo datą: jei asmuo skelbiasi apie savo patirtį, bet kodas sugeneruotas neseniai, tai yra priežastis sunerimti.
2. Darbo patirtis ir kompetencijos. Patikrinus QR kodo galiojimą, laikas įsitikinti korepetitoriaus kompetencija. Kai net papildomai po pamokų uždarbiaujantys moksleiviai save pristato kaip „profesionalius korepetitorius“, gali atrodyti, kad sužinoti tikrąją asmens patirtį galima tik išbandžius jo paslaugas, tačiau tai lengviau, nei galvojate. Net jei korepetitoriaus ieškote penktokui, paklauskite, ar jis gali paruošti mokinį brandos egzaminui. Vien šis klausimas padės iškart atskirti patyrusį pedagogą, gebantį sudaryti veiksmingą mokymosi planą ir dirbantį pagal atnaujintas švietimo programas, nuo tik bazines žinias turinčio „profesionalo“.
3. Sutarties sąlygos. Įsitikinę kompetencijomis, pasidomėkite sutarties sąlygomis. Jose turėtų būti aiškiai nurodyti bent mokytojo įsipareigojimai ir pamokų užsakymo bei apmokėjimo tvarka. Kritiškai įvertinkite sutarties terminą, įsipareigojimą mokytis tam tikrą laiką, mėnesio mokesčius (jei tokie yra): terminuota sutartis ar reikalavimas mokytis mažiausiai mėnesį apribos Jūsų laisvę pasirinkti kitą mokytoją, jei esamas netenkins. Idealiu atveju sutartis turėtų būti neterminuota ir be jokių mėnesio mokesčių, o mokama tik už lankytas pamokas. Mokymosi be sutarties neverta net svarstyti, nes tik oficialus dokumentas garantuoja pamokų kokybę ir teisę į pinigų grąžinimą už nesuteiktas ar prastos kokybės paslaugas.
4. Pamokos kontaktiniu būdu. Mokytis reikia ne pas studentą internetu, o pas mokytoją gyvai. Specialių žinių turintys pedagogai sudaro individualų mokymosi planą ir prisitaiko prie mokinio poreikių, o gyvas bendravimas garantuoja kokybę ir pažangą, ko niekada negausite mokydamiesi internetu. Nesunku pastebėti, kad pamokas internetu dažniausiai siūlo studentai, motyvuodami, kad taip neva patogiau. Tikrai patogiau, bet ne mokiniui, o už kompiuterio ekrano pasislėpusiam studentui be jokios pedagoginės patirties, kuris, mokiniui sprendžiant duotą užduotį, gali konsultuotis su dirbtiniu intelektu, kaip reikės aiškinti kitą uždavinį. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia: turbūt puikiai pamenate, kad įvedus nuotolinį mokymą per COVID-19 pandemiją, mokinių pasiekimai ir egzaminų rezultatai nusirito iki nematytų žemumų. Be to, gyvos pamokos leidžia vaikams bent trumpam pailsėti nuo ekranų, kurių kiekis pastaruoju metu kelia nerimą ne tik tėvams, bet ir vaikų gerovės specialistams.
5. Laisvi laikai pamokoms. Puikiai suprantamas tėvų noras gauti vietą pamokoms tik tam tikrą dieną, o dar geriau – konkrečią valandą ir ne kitaip. Jei korepetitorius siūlo daug laisvų laikų pamokoms, verta bent trumpam susimąstyti. Juk populiariame restorane staliuko be rezervacijos dažniausiai gauti beveik neįmanoma; pas gerą šefą žmonės laukia eilėse ir registruojasi savaitėmis į priekį. Panašiai yra ir su gerais korepetitoriais. Patogiausi laikai pamokoms pas juos užsipildo dar vasaros pradžioje, o jei Jus gali priimti bet kada, tai jau priežastis pasidomėti atidžiau. Žinoma, vien laisvų laikų skaičius nėra įrodymas, kad korepetitorius prastas. Jis gali būti ką tik pradėjęs dirbti ir dar nespėjęs užsitarnauti rekomendacijų. Tačiau visada verta paklausti savęs: ar renkuosi specialistą, pas kurį visi nori patekti, ar tą, kuris tiesiog stengiasi užpildyti tuščią grafiką? Juk į gerą restoraną einame ne todėl, kad ten visada būtų laisvų staliukų, o todėl, kad žinome – maistas ir aptarnavimas to verti. Todėl ir korepetitorių verta rinktis ne pagal laisvų laikų gausą, o pagal jo kompetenciją, mokinių pasiekimus ir tėvų rekomendacijas.
Todėl nesidrovėkite paprašyti kolegų ar vaiko klasiokų tėvų rekomendacijų: galbūt jie žino puikų specialistą, kurį gali drąsiai rekomenduoti ir Jums. O jei dar neapsisprendėte, užsukite į bandomąją pamoką Matematikos Mokykloje – čia pamokas visų klasių mokiniams veda iki 15 metų mokymo patirtį turintys korepetitoriai, dirbantys pagal atnaujintas švietimo programas. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje pamokos vyksta gyvai, o kiekvienam mokiniui sudaroma individuali mokymosi programa, todėl pasirinkę Matematikos Mokyklą greitai pagerinsite pažymius, pašalinsite spragas, pamiršite prastus įvertinimus ir pakartotinius atsiskaitymus.
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