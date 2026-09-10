 Braška ESO vadovo kėdė: valdyba spręs dėl jo atleidimo

Braška ESO vadovo kėdė: valdyba spręs dėl jo atleidimo (Papildyta)

2026-09-10 13:01
Evelina Paškovskytė

Prieš beveik tris savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir jos akcininkės „Ignitis grupė“ vadovus raginant prisiimti atsakomybę, ESO valdyba ketvirtadienį spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo, pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Renaldas Radvila
Renaldas Radvila / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Šiandien ESO valdyba pusę penkių renkasi ir svarstys ESO generalinio direktoriaus prašymą būti atleistam iš pareigų. Valdybos sprendimo mes nežinome. Valdyba yra laisva nuspręsti taip, kaip atrodo tinkama įvertinus aplinkybes“, – per Vyriausybės valandą Seime teigė M. Sinkevičius.

Energetikos grupės „Ignitis grupė“ atstovas Valdas Lopeta BNS patvirtino, kad valdybos posėdyje bus svarstomas R. Radvilos atleidimo klausimas.

Pats R. Radvila yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas.

M. Sinkevičius trečiadienį kartojo, kad turi būti keliamas tiek ESO, tiek „Ignitis grupės“ atsakomybės klausimas dėl audros padarinių šalinimo.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau teigė turintis daug priekaištų ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Energetikos ministras Lukas Savickas anksčiau siūlė ESO vadovo atsakomybės klausimą kol kas atidėti.

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Pilietiskas
Del M. Balciuno atleidimo ir ikalinimo reikia, o ne del audros...
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