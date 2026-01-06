Buvusiam finansų ministrui Rimantui Šadžiui – naujas postas

Finansų ministerijos siūlymui kelti triskart Lietuvos finansams vadovavusio R. Šadžiaus kandidatūrą pritarė Vyriausybės Europos Sąjungos komisija, antradienį pranešė ministerija.
„Kažkada sėmėmės patirties iš kitų Europos šalių, o dabar jau esame tie, kurie savo žinojimu ir patirtimi galime dalintis su kitais. Tikiu, kad mano sukaupta patirtis gali būti sėkmingai panaudota ECB veikloje“, – pranešime sakė Rimantas Šadžius.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad ECB valdyboje iki šiol nebuvo atstovų iš 2004-aisiais ir vėliau prie ES prisijungusių šalių, o R. Šadžiaus patirtis „yra neįkainojama ir verta būti panaudota Europos mastu“.
R. Šadžius finansų ministru dirbo 2007–2008, 2012–2016 ir 2024–2025 metais. Pernai rugsėjį premjere tapus Ingai Ruginienei jis nebuvo pakviestas tęsti darbo Vyriausybėje, o jį pakeitė iki tol viceministru dirbęs K. Vaitiekūnas.
2016–2022 metais R. Šadžius buvo Europos Audito Rūmų nariu, specializavosi ES bankų ir finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos srityse.
Euro zonos valstybės gali teikti kandidatus į ECB pirmininko pavaduotojo postą iki sausio 9 dienos.
