 Buvusiam finansų ministrui Rimantui Šadžiui – naujas postas

Buvusiam finansų ministrui Rimantui Šadžiui – naujas postas

2026-01-06 17:42
BNS inf.

Lietuva Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininko pavaduotoju ir valdybos nariu siūlo skirti buvusį finansų ministrą Rimantą Šadžių.

Rimantas Šadžius
Rimantas Šadžius / R. Riabovo / BNS nuotr.

Finansų ministerijos siūlymui kelti triskart Lietuvos finansams vadovavusio R. Šadžiaus kandidatūrą pritarė Vyriausybės Europos Sąjungos komisija, antradienį pranešė ministerija.

„Kažkada sėmėmės patirties iš kitų Europos šalių, o dabar jau esame tie, kurie savo žinojimu ir patirtimi galime dalintis su kitais. Tikiu, kad mano sukaupta patirtis gali būti sėkmingai panaudota ECB veikloje“, – pranešime sakė Rimantas Šadžius.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad ECB valdyboje iki šiol nebuvo atstovų iš 2004-aisiais ir vėliau prie ES prisijungusių šalių, o R. Šadžiaus patirtis „yra neįkainojama ir verta būti panaudota Europos mastu“.

R. Šadžius finansų ministru dirbo 2007–2008, 2012–2016 ir 2024–2025 metais. Pernai rugsėjį premjere tapus Ingai Ruginienei jis nebuvo pakviestas tęsti darbo Vyriausybėje, o jį pakeitė iki tol viceministru dirbęs K. Vaitiekūnas.

2016–2022 metais R. Šadžius buvo Europos Audito Rūmų nariu, specializavosi ES bankų ir finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos srityse.

Euro zonos valstybės gali teikti kandidatus į ECB pirmininko pavaduotojo postą iki sausio 9 dienos.

Šiame straipsnyje:
Rimantas Šadžius
naujas postas
pareigos
valdybos narys
Lietuva
Europos centrinis bankas
ECB
pirmininko pavaduotojas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų