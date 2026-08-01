„Camelia“ ragina atsinaujinti „Mažų kainų“ kortelę: nuolaidos su senąja galios tik keletą mėnesių

2026 metų balandį vaistinių tinklas „Camelia“ pristatė atnaujintą „Mažų kainų“ kortelę. Anksčiau skelbtas terminas, nurodęs, kad visi pacientai nemokamai gali atsinaujinti „Mažų kainų“ korteles iki liepos 31 dienos, pratęsiamas iki spalio 31 dienos. Senosios „Mažų kainų“ kortelės nuo lapkričio 1 dienos bus blokuojamos, o su kortele taikomos nuolaidos nebegalios.
Vaistinių tinklą „Camelia“ valdančios UAB „Nemuno vaistinė“ generalinė direktorė Kristina Veštortienė sako, kad šis sprendimas priimtas siekiant padaryti kortelės atsinaujinimo procesą dar sklandesniu ir patogesniu.
„Vasaros sezonu daug žmonių keliauja ir poilsiauja, todėl nusprendėme pratęsti kortelės atsinaujinimo laikotarpį, kad galimybe reikalingas prekes „Camelia“ vaistinėje įsigyti pigiau galėtų pasinaudoti daugiau pacientų“, – įvardijo įmonės vadovė.
Vienas iš strateginių vaistinių tinklo „Camelia“ tikslų yra lyderiauti pasiūlant pacientams mažiausias kainas rinkoje, o naudojantis „Mažų kainų“ kortele pacientams kasdien suteikiamos išskirtinės nuolaidos. Tai vertina ir visuomenė – reguliariai atliekami šalies gyventojų nuomonės tyrimai rodo, kad „Camelia“ vertinama kaip mažiausių kainų vaistinė.
Atsinaujinkite „Mažų kainų“ kortelę lengvai ir greitai
Iki spalio 31 dienos imtinai pacientai kviečiami atsinaujinti „Mažų kainų“ kortelę į fizinę ir/arba skaitmeninę. Šiuo laikotarpiu kortelės išduodamos be jokio papildomo mokesčio.
Fizinę „Mažų kainų“ kortelę galima nemokamai pasikeisti bet kurioje „Camelia“ vaistinėje, o norint turėti skaitmeninę „Mažų kainų“ kortelę, tereikia prisijungti prie savo „Camelia“ paskyros www.camelia.lt (jos neturint – susikurti) ar mobiliojoje programėlėje.
Susigeneravus skaitmeninę kortelę, ją galima laikyti savo paskyroje arba „Apple“ bei „Android“ piniginėje (angl. Wallet). Nuolaidų kortelė galios visose fizinėse „Camelia“ vaistinėse, todėl turintiems skaitmeninę kortelę, su savimi nebereikės nešiotis plastikinės kortelės.
Su „Mažų kainų“ kortele taikomos ypatingos nuolaidos
Visi turintys „Mažų kainų“ kortelę gali pasinaudoti ypatingais mėnesio pasiūlymais ir akcijomis. Nuolaidų kortelę turinčių pacientų taip pat laukia išskirtinės gimtadienio nuolaidos, siekiančios –40 proc.
Be to, su „Mažų kainų“ kortele taikomi ir papildomi pasiūlymai, kurie skiriasi priklausomai nuo kortelės tipo:
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Naudojantis kortele, pažymėta „Senjoro“ žyma, kurią galima gauti sulaukus pensinio amžiaus, kasdien taikomos nuolaidos siekia iki –30 proc. Išskirtinės nuolaidos senjorams galioja visą dieną, nuo pirmos prekės.
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Naudojantis kortele, pažymėta „Kartu vienas dėl kito“ žyma, kurią galima gauti turint neįgaliojo pažymėjimą, kasdien taikomos nuolaidos siekia iki –30 proc. Šios nuolaidos taip pat galioja visą dieną.
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Visi kiti „Camelia“ vaistinės pacientai, turintys įprastą „Mažų kainų“ kortelę, ypatingomis nuolaidomis iki –30 proc. gali pasinaudoti „Laimės valandų“ metu, kasdien nuo 16 iki 18 val.
Daugiau apie „Mažų kainų“ kortelės atnaujinimą ir su ja galiojančias ypatingas nuolaidas skaitykite ČIA. Informacijos apie su „Mažų kainų“ kortele taikomas akcijas, nuolaidas bei jų išimtis teiraukitės „Camelia“ vaistinėse.
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