„Citus“: istorinis žymios aristokratų giminės paveldas ir drąsa atgims projekte „CITUS Tyzenhauz“

Net ketverius metus užtrukę „CITUS Tyzenhauz“ paruošimo ir projektavimo darbai buvo įsisukę biurokratijos verpetuose, per tą laiką gerokai pasikeitė jo išvaizda ir sprendiniai, tačiau, galiausiai, jis taps vieta žmonėms, ieškantiems išskirtinio būsto istorinėje Vilniaus vietoje ir keliantiems ypač aukštus reikalavimus gyvenamajai aplinkai – čia projektuojami būstai bus prestižinės klasės, dalis jų bus „penthouse“ tipo, turės terasas, aukštas lubas; kiti bus per du aukštus, su atskirais įėjimais.
„CITUS Tyzenhauz“ – tai mūsų netikėtas ir prabangus atsakymas lokacijoje, prie pat vartų į Senamiestį. Kadaise Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje svarbų vaidmenį turėjusi Tyzenhauzų giminė, Vilniuje nutiesus geležinkelį už Aušros vartų, pietinėje miesto dalyje turėjo valdų, daug investavo į infrastruktūrą. Dabar matome istorinę paralelę: Vilnius planuoja stoties rajono konversiją, kuri paskatins šios miesto dalies plėtrą. Todėl Tyzenhauzų garbei pavadintoje gatvėje, greta Marijos Tyzenhauzaitės–Pšezdzieckienės pastatytos akių ligų ligoninės kuriame išskirtinį kvartalą su būstais, kuriuos žmonės renkasi dėl gyvenimo kokybės, o ne tik dėl kvadratų“, – sakė „Citus“ vadovas Šarūnas Tarutis.
Architektūriniai sprendiniai ir kiemo erdvė
Skirtingais tūriais, terasomis, prabangiais fasadais, panoraminiais langais į Senamiesčio, būsimo „Vilnius Connect“, M. Tyzenhauzaitės neorenesanso stiliaus ligoninės rūmų pusę išsiskiriantys penki „CITUS Tyzenhauz“ korpusai suformuos uždarą kiemą, besiglaudžiantį prie kalno šlaito. Dvaro parką ar botanikos sodą primenantis kiemas išsiskirs charakteringu reljefu, suskirstytu terasomis, gausiu apželdinimu, vandens kriokliu, apžvalgos aikštele ir meniniais mažosios architektūros elementais. Visais šiais sprendiniais rūpinosi „2bricks architects“ studija.
„Siekiame, kad „CITUS Tyzenhauz“ kiemas būtų kasdienė „wow“ erdvė, kuri ramina, o kartu tampa namų vizitine kortele“, – akcentavo „Citus“ vadovas.
Būstų pasiūla bus įvairi ir funkcionali: nuo kompaktiškų, maždaug 20 kv. m „studio“ tipo iki erdvių, per 112 kv. m plotą siekiančių, 5 kambarių butų. Apie 66 proc. sudarys paklausiausi 1, 1,5 ir 2 kambarių, 20–57 kv. m ploto butai; apie 22 proc. – 3 kambarių, 46–70 kv. m, o apie 12 proc. – didžiausi, 4–5 kambarių, 67–112 kv. m ploto butai, skirti daugiausia erdvės ieškantiems pirkėjams. Be to, projekte numatytą 14 butų per du aukštus, turėsiančių 2–4 kambarius ir sieksiančių, 49–97 kv. m plotą; keletas iš jų turės atskirus įėjimus – lyg individualūs namai.
Taip pat projekte bus įrengta požeminė parkavimo aikštelė 109 automobiliams, kurioje 20 proc. vietų bus pritaikytos elektromobilių įkrovimo infrastruktūrai; taip pat dalis – skirtos žmonėms su negalia. Gyventojams bus skirtos 39 dviračių saugyklos.
Bendras projekto plotas sieks 7 513 kv. metrų, būstai sudarys apie 7 280 kv. m, erdvės verslui – apie 175 kv. m. „CITUS Tyzenhauz“, kaip ir priklauso prestižinės klasės projektui, bus pastatytas vienu etapu ir baigtas 2027 m. IV ketv., tad jo naujakuriai įsikels į užbaigtą projektą. Statybas valdys grupės įmonė „Citus Construction“.
Užmiesčio rezidencijos ramybė ir didelės galimybės
Projektas kuriamas Senamiesčiui artimoje lokacijoje: iki Aušros vartų – tik 850 m arba 10 minučių pėsčiomis. Tai yra arčiau nei nuo Senamiesčio nutolę prestižiniai Žvėryno, Antakalnio rajonai. Dauguma Senamiesčio prieigose šiuo metu plėtojamų prestižinių projektų yra greta judrių gatvių. Tuo tarpu Tyzenhauzų g. pasižymi neintensyviu eismu, gausia ir brandžia žaluma, todėl yra ypač tyli ir rami – lyg Žvėryne ar Valakampiuose.
Tyzenhauzų g. – kryžkelėje tarp Senamiesčio, Rasų ir Stoties rajono, kurio transformacija spartėja, o piką pasieks miesto savivaldybei su partneriais pradėjus įgyvendinti „Vilnius Connect“ projektą, dėl kurio pagaliau pasirašyta projektavimo sutartis su garsiąja „Zaha Hadid Architects“ studija.
„Matėme šios vietos potencialą dar prieš kelerius metus – kai miestas kryptingai „perkelia centrą už geležinkelio“, tokios vietos tampa naujomis traukos ašimis. Čia jau ir dabar atnaujinta infrastruktūra, daugėja naujų projektų. Kaip ir Tyzenhauzai matome daug galimybių šioje lokacijoje, geresnę kainą nei Senamiestyje ir jau dabar augančią vertę. Tai atrasti kviečiame ir pirmuosius naujakurius“, – pridūrė Š. Tarutis.
Rinka: paklausa tvirta, įperkamumas gerėja
„Šį rudenį paklausa naujų būstų rinkoje laikėsi ypač aktyvi – Vilniuje rugsėjį sudaryta net 614 sandorių, o per 9 šių metų mėnesius aktyvumas sostinėje 96 proc. aukštesnis nei pernai per tą patį laiką“, – akcentavo Š. Tarutis.
Pasak jo, įperkamumas auga: darbo užmokestis per metus augo apie 8,7 proc., 6 mėn. trukmės „Euribor“ šiuo metu sudaro apie 2,1 proc., o būsto kainos sostinėje išlieka stabilios. Todėl per ketvirtį „Citus“ skaičiuojamas būsto įperkamumo indeksas CITHAI pagerėjo 1,93 proc., o per metus – 17,70 proc.
„Tai reiškia, kad pirkėjai gali drąsiau priimti sprendimus ir tai matosi iš besikeičiančios paklausos: šiemet auga mažiausių, 1 kamb. ir didžiausių, 4 kamb. butų populiarumas. Ir tai yra suprantama, nes žmonės, gerėjant sąlygoms, pradeda drąsiau priimti sprendimus, atliepiančius jų lūkesčius. Ar tendencija įsitvirtins, pamatysime, bet ji rodo pirkėjų elgsenos pokyčių užuomazgas“, – pridūrė „Citus“ vadovas Š. Tarutis.
Skaičiai ir faktai:
- Projekto pavadinimas ir adresas – „CITUS Tyzenhauz“, Tyzenhauzų g. 17, Vilnius;
- Projekto svetainė – https://tyzenhauz.lt/;
- Investicijos – 24,74 mln. Eur;
- Plotas: bendras – 7513,27 kv. m; būstų – 7278,76 kv. m; verslui – 174,65 kv. m;
- Korpusų skaičius ir klasė, aukštų skaičius – 2 pastatai, 5 korpusai, A++; 2–5 aukštai;
- Būstai: 153 vnt., 1–5 kamb., 19,28–112,51 kv. m; 1–1,5 kamb., 19,63–37 kv. m – 20 proc. (31 vnt.); 2 kamb., 32–57,23 kv. m – 46 proc. (70 vnt.); 3 kamb., 46,26–70 kv. m – 22 proc. (33 vnt.); 4 kamb., 66,55–92,41 kv. m – 7 proc. (10 vnt.); 5 kamb., 100,69 kv. m – 1 vnt.; butai su antresolėmis, 2–4 kamb., 49,13–96,67 kv. m (8 vnt.; plotas nurodytas su antresolėmis);
- Erdvės verslui:4 vnt., 30–65 kv. m;
- Kainos: būstų – nuo 3 060 Eur/kv. m; erdvių verslui – nuo 3 188 Eur/kv. m;
- Parkavimo vietos ir kt.: 109 vnt., požeminės; su elektromobilių įkrovimo infrastruktūra – 22; žmonėms su negalia – 8; dviračių saugyklų – 39;
- Plėtotojas – „Citus“; investicijų valdytojas – „Demus Asset Management“ fondas „Victory Development Central“; statybų valdytojas – „Citus Construction“; projektuotojas – „2bricks architects“;
- Terminai: pardavimų pradžia – 2025.11.05; statybų pradžia – 2025 m. lapkritis; statybų pabaiga – 2027 m. IV ketv.
