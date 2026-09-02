„Civinity“ ir „Sail Invest“ už 4,3 mln. eurų įsigijo 160 pastatų administruojančią „Admeo“

Akcijų pirkimo sutarties suma siekia 4,3 mln. eurų. Konkurencijos tarybos leidimą sandoriui pirkėjai gavo birželį.
„Admeo“ Vilniuje administruoja ir prižiūri apie 160 daugiabučių bei komercinių pastatų. Bendrovėje dirba 15 žmonių. Jos pajamos 2025 metais išaugo iki 3,12 mln. eurų, grynasis pelnas siekė 739 tūkst. eurų.
„Užbaigus sandorį prasideda gana žemiškas darbas – perimti informaciją apie kiekvieno objekto situaciją, tęsti suplanuotus darbus ir suderinti komandų veiklą. Gyventojams dėl akcininkų pasikeitimo nieko daryti nereikės. Galiojančios sutartys lieka galioti, o „Admeo“ prekės ženklas pirmuoju etapu nesikeis“, – sakė „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Pirmieji pokyčiai vyks įmonės viduje
„Civinity“ planuoja išlaikyti 15 žmonių „Admeo“ komandą. Bendrovė palaipsniui bus įtraukiama į bendrus grupės veiklos procesus, o jos darbuotojai galės naudotis platesniu pastatų priežiūros, inžinerijos ir projektų valdymo specialistų tinklu.
„Per daugiau nei dešimtmetį „Admeo“ išaugo dėl komandos darbo ir klientų pasitikėjimo. Čia dirbantys žmonės pažįsta administruojamų pastatų techninę istoriją ir kasdien sprendžia klientų klausimus. Parduodant įmonę mums buvo svarbu, kad ši patirtis liktų, o paslaugos būtų tęsiamos be sutrikimų. „Civinity“ patirtis pastatų priežiūros srityje ir „Sail Invest“ dalyvavimas suteikė pasitikėjimo, kad „Admeo“ perduodama atsakingai ir turės daugiau galimybių augti“, – sakė buvęs „Admeo“ savininkas Laimutis Karvelis.
Nuo 2012 metų veikianti „Admeo“ administruoja daugiabučius ir komercinius pastatus, organizuoja jų techninę priežiūrą, šildymo bei karšto vandens sistemų aptarnavimą, remonto ir atnaujinimo darbus. Bendrovėje naudojama defektų registravimo ir kontrolės sistema, kurioje stebimas užregistruotų problemų sprendimas.
Vilniaus portfelį papildo 160 pastatų
Įsigijimu „Civinity“ didina pastatų administravimo ir priežiūros veiklos apimtį Vilniuje. Grupės vertinimu, didesnis viename mieste aptarnaujamų objektų skaičius leis lanksčiau planuoti specialistų darbą ir greičiau pasitelkti konkrečiai situacijai reikalingą kompetenciją.
„Didesnio portfelio naudą klientas turi pajusti per kasdienę paslaugą. Vilniuje turėsime daugiau galimybių lanksčiai paskirstyti specialistus ir greičiau įtraukti reikiamos srities žmones. Pirmus mėnesius skirsime paslaugų stabilumui ir vidinių procesų suderinimui“, – teigė D. Jacka.
„Admeo“ įsigijimas yra vienas iš „Civinity“ 2026 metais vykdomų plėtros sandorių. Grupė yra paskelbusi planuojanti per metus įgyvendinti apie dešimt įsigijimų, kuriems numatytos investicijos siekia maždaug 44 mln. eurų.
Audituotos „Civinity“ grupės pajamos 2025 metais pasiekė 100,4 mln. eurų, EBITDA – 8,3 mln. eurų. 2026 m. birželio 30 d. apskaičiuota grupės paskutinių 12 mėnesių pro forma pajamų bazė siekė 121,3 mln. eurų – 31,4 proc. daugiau nei prieš metus. Atitinkama 12 mėnesių pro forma EBITDA sudarė 9,7 mln. eurų ir buvo 27,7 proc. didesnė. Į šiuos rodiklius įtrauktas visas įsigytos Kroatijos liftų grupės „Metus“ rezultatas.
Įsigijusi „Admeo“, „Civinity“ stiprina vieną seniausių savo veiklos sričių – daugiabučių administravimą ir techninę priežiūrą Vilniuje.
Apie „Civinity“ grupę
„Civinity“ – viena didžiausių pastatų priežiūros, inžinerinių ir susijusių skaitmeninių paslaugų grupių Šiaurės Europoje bei Baltijos regione. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Pietų Europos rinkose, įskaitant Kroatiją bei Slovėniją. „Civinity“ prižiūri daugiau kaip 5 mln. kv. m gyvenamųjų pastatų ploto, aptarnauja daugiau kaip 1,6 tūkst. komercinių klientų ir yra įgyvendinusi daugiau kaip 2 tūkst. inžinerinių projektų.
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