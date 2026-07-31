Darbą pradeda naujas Aplinkos apsaugos departamento vadovas

Kaip pranešė AAD, naujasis departamento vadovas taip pat yra vadovavęs Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Teisės ir kontrolės skyriui, ėjęs AAD Vilniaus valdybos viršininko pareigas.
Teisinio darbo patirtį E. Skrebė sukaupė dirbdamas Seimo kanceliarijoje valstybės tarnautoju. Karjeros pradžioje jis dirbo Lietuvos advokatūroje advokato padėjėju, dar anksčiau – privataus sektoriaus įmonėse, kur ėjo vadybininko ir vadovo pareigas.
Naujasis AAD vadovas yra įgijęs dviejų krypčių magistro laipsnius – Vilniaus universitete baigė teisės magistro studijas, o Lietuvos edukologijos universitete su pagyrimu įgijo filosofijos magistro laipsnį. 2019–2022 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantūroje.
Birželį Aplinkos ministerijos Strateginės komunikacijos vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė portalui „Delfi“ teigė, kad konkurse į AAD vadovus iš viso dalyvavo 37 asmenys, galutiniame etape varžėsi 3 pretendentai, o laimėtoją išrinko aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
Tiesa, tada ministerija portalui dar nekomentavo, kas laimėjo konkursą.
Kaip skelbė ELTA, konkursas paskelbtas šių metų vasario 19 d. Pirminis paraiškų teikimo terminas buvo kovo 5 d., tačiau vėliau pratęstas iki kovo 20 d.
Tai buvo antrasis AAD vadovo konkursas per pusmetį. Praeitas konkursas vyko laikotarpiu nuo spalio 30 d. iki lapkričio 13 d., praėjusį rugpjūtį šias pareigas palikus Giedriui Kudziauskui.
Nuo tada institucijai laikinai vadovavo tuometinė departamento direktoriaus pavaduotoja E. Paužuolienė.
Ministerijos teigimu, pirmajame konkurse nesulaukta pakankamo paraiškų skaičiaus, todėl vadovas nebuvo išrinktas.
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