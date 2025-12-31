Darbo inspekcija pasidalijo žaismingu 2026-ųjų horoskopu

„Naujieji metai jau visai ant slenksčio. Linkime visiems darbuotojams ir darbdaviams juos pasitikti saugiai, atsakingai ir su gera nuotaika – kad šventės atneštų poilsį, o ne rūpesčius. O kad 2026-ieji prasidėtų su šypsena, parengėme humoristinį horoskopą – truputį juoko, truputį įžvalgų ir gera dozė pozityvo ateinantiems metams. Džiaugsmingų artėjančių 2026-ųjų!“ – trečiadienio popietę skelbė inspekcija.
Po sveikinimu atsirado žaismingų kai kurių darbo skelbimų portalų darbuotojų pastebėjimai.
„Darbdaviai, jeigu reikės daugiau Šaulių arba Avinų komandoje kitais metais, lyg tyčia CV bazėje jų turime itin daug“, – šmaikštavo tautiečiai.
Prieš dieną Valstybinė darbo inspekcija feisbuke dalijosi džiugia informacija.
Nuo 2026 m. sausio 1 d. Lietuvoje keičiasi minimalus darbo užmokestis:
minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 1 153 Eur
minimalusis valandinis atlygis (MVA) – 7,05 Eur
Svarbu žinoti:
Skelbiami dydžiai yra bruto, todėl reali gaunama suma „į rankas“ priklauso nuo mokamų mokesčių dydžio, taikomo neapmokestinamojo pajamų dydžio, mokesčių lengvatų ir kitų individualių aplinkybių.
Nauji dydžiai taikomi už darbą, atliktą nuo 2026-01-01 (ne pagal išmokėjimo datą).
Minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą.
Vertinamas bazinis atlyginimas – priedai ar priemokos negali jo kompensuoti.
Jei darbo sutartyje nurodyta konkreti suma, pasikeitus MMA / MVA – sutartį reikia keisti.
