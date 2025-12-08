Dėl didžiausio Lietuvoje medinio biurų pastato statybos – ginčas teisme

Tai bus iki šiol didžiausias iš medienos konstrukcijų pastatytas biurų pastatas Lietuvoje.
Kauno apygardos teismas lapkričio 26 dieną antroje vietoje likusios statybų įmonės „Infes“ prašymu panaikino VMU rugpjūtį priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės bei konkurso nugalėtojo.
Teismo teigimu, „Kalvastos statyba“ neįrodė, kad jos siūlomas kvalifikuotas specialistas turi pakankamai patirties, todėl VMU negalėjo jai skirti 10 ekonominio naudingumo balų pagal šį kriterijų.
„Tokie atsakovės (VMU – BNS) veiksmai iškreipė kainos ir kokybės santykio vertinimą, pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus“, – konstatavo teismas, kurio sprendimą dar galima skųsti.
Miškų urėdija BNS teigė nekomentuosianti neįsiteisėjusio teismo sprendimo, o ar jį skųs, spręs įvertinusi motyvus bei aplinkybes.
Kaip rašoma nutartyje, VMU ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą bei konkurso nugalėtoją rinkosi pagal kainos ir kokybės santykį.
„Infes“ konkurse naują būstinę pasiūlė pastatyti už 18,3 mln. eurų (be PVM), o „Kalvasta statyba“ – už 18,5 mln. eurų. Tačiau, nepaisant pasiūlytos mažesnės kainos, „Infes“ liko antra su 90 balų, nes „Kalvastos statybai“ skyrus 10 balų už kvalifikuoto vadovo kriterijų ji surinko 98,99 balo.
„Infes“ teismui teigė, kad nugalėtoja nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, susijusių su vadovo kvalifikacija, todėl VMU turėjo pastarajai skirti 0 balų, o ne 10.
„Atsakovė (VMU – BNS) nepagrįstai skyrė ekonominio naudingumo balus trečiajam asmeniui („Kalvasta statyba“ – BNS), kas nulėmė pirkimo laimėjimą didesne kaina, taip pažeidžiant ne tik viešųjų pirkimų principus, bet ir tikslą – racionaliai naudoti lėšas“, – teismui teigė „Infes“.
Jos teigimu, „Kalvasta statyba“ nepateikė tinkamų įrodymų, kad jos siūlomas specialistas turi patirties statyti objektus, kuriuose daugiau nei 50 proc. konstrukcijų yra iš medienos.
„Trečiojo asmens („Kalvasta statyba“ – BNS) pateikti dokumentai ne tik yra vienašališki, bet ir nepatvirtinantys esminės aplinkybės – specialisto pareigų ėjimo atitinkamuose objektuose, t. y. kad jis buvo įgaliotas priimti sprendimus dėl statybos darbų objekte, kuriame daugiau kaip 50 proc. pastato antžeminės dalies laikančiųjų konstrukcijų tūrio yra pagaminta iš medienos“, – teigė „Infes“.
Tuo metu VMU teismui nurodė, jog „Kalvastos statybos“ pateiktų dokumentų užteko įvertinti specialisto kvalifikaciją. Be kita ko, ji numatė, kad konkursą laimės ekonomiškai naudingiausias, o ne mažiausios kainos pasiūlymas.
Savo ruožtu „Kalvasta statyba“ tikino, kad konkurso sąlygose nereikalauta pateikti papildomus ar konkrečios formos atliktų darbų dokumentus.
„Reikalavimas vertinti pasiūlymą pagal papildomus, pirkimo sąlygose neišviešintus ir faktiškai tik Lietuvos praktikai būdingus dokumentus, ypač kai kalbama apie Vokietijoje, Prancūzijoje ir Danijoje vykdytus projektus, įmonės vertinimu, būtų nesuderinamas su skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir abipusio pripažinimo principais“, – teismui teigė „Kalvasta statyba“.
Teismo teigimu, bendrovės pateiktų brėžinių, skaičiavimų, 3D modelių ištraukų neužtenka kaip pakankamo įrodymo.
„Brėžiniai ir 3D modeliai patys savaime nepatvirtina, kad statybos darbai buvo atlikti būtent pagal juose esančius sprendinius ir kad realiai nėra buvę korekcijų. Nuotraukos atspindi tik vizualinį vaizdą, tačiau neleidžia nustatyti nei medinių konstrukcijų tūrio, nei procentinės jų dalies lyginant su kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis“, – nurodė Kauno apygardos teismas.
VMU administracinio pastato konkursą paskelbė gegužės mėnesį. Pylimų kaime šalia Vievio ketinama statyti medinės architektūros trijų aukštų 5,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto biurų pastatą su lankytojų centru.
Į naują būstinę turėtų persikelti apie 180 darbuotojų – ne tik miškininkai, bet ir bendrųjų kompetencijų specialistai. Prieš penkerius metus VMU vylėsi, jog į naują biurą darbuotojai galės įsikelti nuo 2024 metų.
Miškų urėdija BNS praėjusią savaitę nurodė, jog pastato statyba būtų finansuojama įmonės lėšomis, tačiau kol nesibaigė konkursas, teigė neatskleisianti investicijų sumos.
Anksčiau urėdija skelbė, jog šis pastatas turėtų tapti medinės statybos pavyzdžiu Lietuvoje, jo konstrukcijoms būtų naudojama tik mediena.
2021 metais skelbtą pastato architektūrinį konkursą laimėjo bei jį projektavo bendrovės „Išora Lozuraitytė“ ir „After party architecture“.
BNS rašė, kad 2020 metais Vyriausybė urėdijai perdavė nebenaudojamą buvusią moksleivių stovyklą šalia Vievio.
Centrinės VMU būstinės klausimas buvo svarstomas kelerius metus – įmonė svarstė galimybę kurtis Kazlų Rūdoje, Katinuose, apžiūrėjo Turto banko objektus, naujai statomus biurus ir urėdijos pastatus. Tačiau nė vienas jų neatitiko reikalavimų.
Naujausi komentarai