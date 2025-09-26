Dėl didžiulės „Bolt“ kainos už kelionę – emocijų audra: brangiau nei skrydis sraigtasparniu!

„Vilnius – turtuolių miestas. Net „boltistai“ įvykdo vieną kelionę per dieną ir gana“, – rašė fiksuotais ekrano vaizdais, kaip teigta, iš kliento „Bolt“ programėlės socialinio tinklo grupėje „Bolt vairuotojai“ pasidalijęs vyras.
Juose matyti kelis šimtus eurų siekianti kelionės kaina iš Vilniaus centro į Galgių kaimą Vilniaus rajone naktį, nors atstumas nuo taško A iki taško B – apie 15 kilometrų.
Pasirodžius informacijai, komentaruose po minėtu įrašu užvirė arši diskusija. „Iš kur tokios kainos? Maksimaliai, kas važiuoja, kaina siekia maždaug 20 eurų“, – stebėjosi vienas šios bendruomenės narys.
„Ilgiausiai, ką teko vežti, tai – Šeduva–Vilnius už daugiau nei 100 eurų. Taip pat, pagal išankstinį užsakymą, Panevėžys–Vilniaus oro uostas – už maždaug 120 eurų. Dar buvo užsakymas Pasvalys–Kaunas už daugiau nei 120 eurų, bet nebeturėjau laiko, nebeapsiėmiau“, – pasakojo kitas „Bolt“ vairuotojas.
O nepasidomėjote, ką vežate? Gal kontrabandą ar nelegalius migrantus?
„O nepasidomėjote, ką vežate? Gal kontrabandą ar nelegalius migrantus?“ – įrašo autoriaus klausė komentavusi moteris. „Aferistai“, – piktinosi dar vienas internautas. Tačiau tuoj pat sulaukė retorinio klausimo: „Kodėl aferistai? Netinka kaina, eini pėsčiomis, arba pats važiuoji“. „Bet proto riba turi būti. Tegul ir labai didelė paklausa, bet nereiškia, kad taksi turi kainuoti brangiau nei skrydis sraigtasparniu“, – savo poziciją išsakė dar vienas žmogus.
„Bolt“ nevertina žmonių – kainas paskaičiuoja kokias tik nori. Jei norėsi, susimokėsi ir už nieką. Jiems „dzin“, – plūdo kai kurie. „Kiek naudojamės, niekada tokių kainų nebuvo“, – bendrovę stojo ginti prie įrašo komentavusi moteris.
Dėl feisbuke paplitusios informacijos portalo kauno.diena.lt žurnalistai kreipėsi į „Bolt“ atstovus. Prašėme paaiškinti, kas įvyko, kad susiklostė tokia situacija, jog klientas programėlėje išvydo didžiulę kainą už paslaugą. Atsakę į užklausą atstovai tikino – atvejis, sukėlęs diskusijų audrą, tėra manipuliacija.
„Paskleista informacija yra melaginga. Įrašo autorius manipuliuoja tuo, kad programėlėje „Bolt“ naudojamas žemėlapis tuo metu, kai buvo daryta ekrano nuotrauka, naudotojo įrenginyje buvo ne iki galo užsikrovęs, dėl ko nematome visos informacijos. Pasidalintoje ekrano nuotraukoje esančiame žemėlapyje vaizduojamas maršrutas ne Vilnius–Galgiai, o Vilnius–Palanga.
Jeigu programėlėje „Bolt“ pabandysite kelionės pradžios tašku nurodyti Vilnių, o tikslu – Galgius, pamatysite, kad kelionės maršrutas žemėlapyje atrodytų visiškai kitaip. Be to, kelionės tikslas būtų ne žemėlapio kairėje, o dešinėje. Programėlėje „Bolt“ naudojamas į Šiaurę orientuotas žemėlapis, kurio krypties keisti galimybės nėra. Jeigu kelionės pradžios tašką pasirinktumėte Vilniuje, o tikslu nurodytumėte Palangą, matytumėte, kad minėto socialinio tinklo įrašo nuotraukoje vaizduojamas maršrutas visiškai atitinka maršrutą Vilnius-Palanga“, – aiškino „Bolt“ pavėžėjimo operacijų vadovas Lietuvoje Laimonas Jakštys.
Pasak pašnekovo, platforma „Bolt“ naudoja sistemą, kuri kiekvieną kartą dinamiškai apskaičiuoja planuojamos kelionės kainą atsižvelgdama į tokius veiksnius kaip kelionės trukmė, atstumas, paklausa ir pasiūla realiuoju laiku, eismo sąlygas ir panašiai.
„Dieną, kai kelionių paklausa nėra didelė, tokia 330 km atstumo kelionė gali kainuoti apie 250 eurų – kainą, be kita ko, lemia didelis atstumas bei tai, kad vairuotojui iš toli esančio tikslo reikės grįžti atgal. Kaip matyti iš įrašo autoriaus pasidalintos ekrano nuotraukos, programėlė apskaičiavo, kad keleivis į vietą atvyktų 4.35 val., tad kelionės šiuo atveju buvo ieškoma nakties metu. Be to, tai, kad nuotraukoje matomas laukimo laikas yra 27 minutės, leidžia spręsti, kad tuo metu, kai buvo daryta ekrano nuotrauka, užsakymo vietoje buvo didelė kelionių paklausa ir maža pasiūla, kas galėjo lemti, kad tuo metu kelionėms buvo taikomas dvigubas daugiklis, t. y. kelionės kainavo brangiau nei įprastai dėl ribotos pasiūlos“, – akcentavo „Bolt“ atstovas.
Jis pridūrė, kad socialiniame tinkle pasidalyta informacija yra neteisinga. „Ekrano nuotraukoje vaizduojama, kiek kainuotų naktinė kelionė iš Vilniaus į Palangą, ne kelionė iš Vilniaus į Galgius“, – pasikartojo L. Jakštys.
