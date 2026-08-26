Draudikai įvardijo audros padarytą žalą

Bendrovės ekspertai pirmadienį preliminariai skaičiavo, kad bendra audros nuostolių suma gali siekti iki 3 mln. eurų.
„Lietuvos draudimo“ duomenimis, vidutinė žalos suma siekia apie 800 eurų, o didesnių nei 10 tūkst. eurų nuostolių kol kas užregistruota apie 15.
Pasak „Lietuvos draudimo“ klientų aptarnavimo centro vadovo Manto Norkaus, 43 proc. užregistruotų žalų administravimas baigtas − klientams jau išmokėta daugiau nei 800 tūkst. eurų.
„Dėl telefono ryšio ir elektros tiekimo sutrikimų dalis gyventojų apie patirtą žalą kurį laiką negalėjo ar vis dar negali pranešti. Todėl šiuo atveju žalai užregistruoti netaikome trijų darbo dienų termino – klientai tai galės padaryti ir vėliau“, – pranešime teigė M. Norkus.
Pasak įmonės atstovo, ši audra išsiskiria ne tik žalų gausa, bet ir plačia geografija – jos registruojamos visose 60 šalies savivaldybių. Labiausiai nukentėjo Vidurio ir Rytų Lietuva – Kauno miestas ir rajonas, Kaišiadorių, Kėdainių, Panevėžio, Utenos, Rokiškio rajonai, taip pat Vilniaus miestas ir rajonas.
M. Norkus teigė, kad daugiausiai pranešimų įmonė sulaukė dėl stipraus vėjo padarinių, o didelių ir kompleksinių nuostolių kol kas palyginti nedaug.
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