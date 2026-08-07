Druskininkų meras: bręsta ekstremali situacija

„Laukia dar viena audra. Šįkart – atliekų srityje. Dėl Vilniaus negebėjimo susitvarkyti su savo atliekomis ekstremali situacija bręsta Alytaus regione“, – penktadienį savo socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė R. Malinauskas.
„Kartu su visų šio regiono savivaldybių merais kreipėmės į aukščiausias šalies institucijas, reikalaudami imtis atsakingų koordinuotų sprendimų, kad gelbstint Vilnių netektų skelbti ekstremalios situacijos Alytaus regione“, – pridūrė jis.
Anot mero, grėsmė kyla, nes VKJ nuo rugpjūčio pradžios nebepriima deginti išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų – jai nurodyta pirmiausia priimti Vilniaus atliekas.
Tuo metu ARATC kaupiamų išrūšiuotų ir deginti paruoštų atliekų kiekiai kasdien auga ir artėja prie taršos leidime numatytos maksimalios ribos: „Didėja jų užsidegimo grėsmė, teršiama aplinka, kyla pavojus žmonėms.“
„Už viršytas nustatytų atliekų kaupimo normas gresia baudos, atliekų šalinimas sąvartyne drastiškai išaugintų jų tvarkymo kaštus, kurie nugultų ant gyventojų pečių, o nepaskelbus ekstremalios situacijos, net ir šalinti atliekų nebūtų galima“, – rašė R. Malinauskas.
„Tai yra absoliučiai neteisinga mūsų regiono žmonių, kurie tikrai sąžiningai rūšiuoja ir kur yra sukurta viena geriausių šalyje atliekų tvarkymo sistemų, atžvilgiu“, – pridūrė jis.
Tai yra absoliučiai neteisinga mūsų regiono žmonių, kurie tikrai sąžiningai rūšiuoja ir kur yra sukurta viena geriausių šalyje atliekų tvarkymo sistemų, atžvilgiu.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Aurimas Uldukis savo ruožtu sako, kad neviršijant taršos normų atliekas bendrovė savo teritorijoje gali kaupti dar maždaug mėnesį.
„Po truputį jas ten ir kaupiam, tik tiek, kad tas kaupimas ribotas“, – BNS penktadienį teigė A. Uldukis.
Jo teigimu, įmonė įprastai veža atliekas ir į Kauno kogeneracinę jėgainę, tačiau ši jų deginimui kol kas nepriima dėl remonto.
Vadovas teigė besiviliantis išgirsti atsakymus dėl Alytaus atliekų pasitarime Aplinkos ministerijoje pirmadienį.
„Vilnius jeigu nepriiminės, tiesiog kažkada užsipildysime tomis atliekomis. Ir su akcininkais (Alytaus apskrities savivaldybėmis – BNS) kalbėjome, ir su ministerija, (...) kad ministerija tiesiog pakoordinuotų tą visą bendrą situaciją“, – kalbėjo A. Uldukis.
Savo ruožtu VKJ komunikacijos partnerė Rima Aukštuolytė BNS patvirtino, kad jėgainė šiuo metu degina tik Vilniaus regiono atliekas: „Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu visus savo pajėgumus šiuo metu skiriame Vilniui.“
Jos teigimu, jėgainės techninis sudeginamų atliekų limitas šiuo metu yra sumažėjęs dėl užsikimšusių filtrų.
„Siekiame kuo greičiau atlikti filtrų keitimą, kad jėgainės techniniai limitai padidėtų ir galėtume deginti daugiau“, – komentare BNS teigė R. Aukštuolytė.
Kaip rašė BNS, sprendžiant Vilniaus regiono krizę siekiama didinti VKJ atliekų deginimo pajėgumus. R. Aukštuolytė BNS ketvirtadienį teigė, kad šiuo metu sudeginama iki 450 tonų per parą, tačiau pajėgumus apriboja vykstantis remontas.
Liepos pabaigoje VKJ vadovas Mantas Burokas BNS teigė, kad maksimalūs jėgainės pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33–43 proc. – nuo 420 iki 600 tonų atliekų per dieną. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė anksčiau teigė, kad su VKJ bus tariamasi dėl didesnių deginimo pajėgumų.
Tuo metu sostinės meras Valdas Benkunskas sakė, kad šiukšlių krizė bus išspręsta padidinus atliekų deginimo apimtis VKJ, kuri vasarą, ne šildymo sezono metu, degina mažiau atliekų.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos, ir VKJ sumažinus atliekų deginimo apimtis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)