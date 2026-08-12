„Ekobazės“ išrūšiuotas atliekas pusmetį degins už beveik 1 mln. eurų: kas apmokės paslaugas?

Tai rodo trišalė sutartis, kurią pasirašė VKJ, „Ekobazė“ ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC). Sutartis pasirašyta liepos 31 dieną ir galioja iki 2027 metų sausio 20 dienos, rodo viešųjų pirkimų sistemos portalas.
Pagal sutartį „Ekobazė“ pristatys išrūšiuotas atliekas jėgainei, o už jų deginimą apmokės VAATC. Planuojama, kad „Ekobazė“ per pusmetį pateiks deginti apie 12 tūkst. tonų atliekų.
Kitos dvi atliekų tvarkymo įmonės „Ecoservice“ ir „Ekonovus“ jėgainei per pusmetį pristatys atitinkamai 30 tūkst. ir 7 tūkst. tonų atliekų. VKJ visų trijų įmonių išrūšiuotas atliekas degins už bendrą 3,8 mln. eurų sumą, o paslaugas apmokės VAATC.
„Ekonovus“ už toną sutvarkytų atliekų mokami 77 eurai (be PVM), „Ecoservice“ – 62,8 euro (be PVM), „Ekobazei“ – 63 eurai (be PVM). Šios trys įmonės atliekas pusmetį rūšiuos už bendrą 8,6 mln. eurų (su PVM) sumą, šias paslaugas irgi apmokės VAATC.
Kaip rašė BNS, pagal VAATC sutartis su „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobaze“ jos pusmetį rūšiuos 100 proc. Vilniaus regiono komunalinių atliekų, kurių dalis po rūšiavimo sudeginama, dalis vežama į Kazokiškių sąvartyną, o likusios galutinai sutvarkomos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje (MBA).
Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas liepos pabaigoje teigė, kad porą mėnesių bus atlaisvinama MBA gamyklos teritorija, kurioje prisikaupę apie 20 tūkst. tonų atliekų, o tuomet bus ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatytų pernai degusią įmonę.
Atnaujinus jos įrangą visos Vilniaus regiono atliekos turėtų vėl būti tvarkomos gamykloje.
Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus „Energesman“ netrukdyti VAATC tvarkyti atliekų MBA gamykloje, centras liepos pabaigoje perėmė jos operavimą.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir VKJ sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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