Elektros Lietuvoje vis dar neturi daugiau nei 20 tūkst. ESO klientų

„Kiekvieną dieną tas skaičius (neturinčių elektros – BNS) nuosekliai mažėja. Šiuo metu tiekimas atstatytas daugiau nei 90 proc. mūsų (ESO – BNS) klientų. Ryto duomenimis, neturi dar elektros apie 24 tūkst., jau šiek tiek mažiau klientų“, – BNS teigė Rasa Juodkienė.
Anot jos, šeštadienį ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvėrus valstybės rezervą, renkamas generatorių poreikis savivaldybėse.
„Jau dalis jo (poreikio – BNS) yra surinkta iš savivaldybių, kurios labiausiai nukentėjo per audrą, ir ten, kur įmanoma, bus pajungiami papildomi generatoriai“, – sakė bendrovės atstovė.
ESO teigimu, tose vietovėse, kur tinklo pažeidimų daugiausia ir remonto darbai užtruks ilgiau, nei planuota, veikia generatoriai – jų skirtingose šalies vietose šiuo metu yra daugiau nei 300.
Pasak R. Juodkienės, šiuo metu sudėtingiausi sutrikimai išlieka Utenos, Kauno ir Panevėžio apskritys: „Situacija nesikeičia. Lygiai taip pat, kaip ir buvo, tai taip ir lieka (sudėtingiausi regionai – BNS)“.
Kaip skelbia ESO, visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos.
Sekmadienio ryto duomenimis, tiekimas visiškai atstatytas Akmenėje, Druskininkuose, Kaune, Klaipėdos mieste ir rajone, Kretingoje, Mažeikiuose, Neringoje, Pagėgiuose, Palangoje, Plungėje, Rietave, Skuode, Šalčininkuose, Šiaulių mieste ir rajone, Šilutėje, Telšiuose, Varėnoje ir Vilniaus mieste.
Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas, taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams.
Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas – be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. ESO teigimu, iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse.
Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.
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