„Elektrum Lietuva“: liepą dėl išaugusios vėjo elektrinių gamybos elektra šalyje pigo 19 proc.

Bendrovės duomenimis, Latvijoje praėjusį mėnesį elektra taip pat pigo 19 proc. iki 74,72 euro, o Estijoje fiksuotas didžiausias kainos kritimas – 32 proc. iki 43,93 euro už MWh.
„Liepos mėnesį elektros kainų mažėjimą Baltijos šalyse labiausiai lėmė išaugusi vėjo elektrinių gamyba – ji per mėnesį regione padidėjo 52 proc. iki 503 gigavatvalandžių (GWh). Kainas taip pat mažino didesnis branduolinių elektrinių prieinamumas Šiaurės šalyse, leidęs išaugti pigesnės elektros importui iš Suomijos. Šie veiksniai kompensavo išaugusį elektros poreikį Baltijos šalyse bei mažesnę saulės ir hidroelektrinių gamybą“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ vadovė Neringa Petrauskienė.
Skelbiama, kad 15 minučių intervalu fiksuojamos kainos Baltijos šalių biržoje liepą svyravo nuo –0,02 iki 256,57 euro už MWh.
Liepos mėnesį, palyginti su birželiu, elektros importas į Baltijos šalis padidėjo 7 proc. „Elektrum Lietuva“ teigimu, didžiausią įtaką tam turėjo 19 proc. išaugęs importas iš Suomijos. Tuo metu elektros srautai iš Švedijos į Lietuvą per „NordBalt“ jungtį praėjusį mėnesį sumažėjo 18 proc., o iš Lenkijos per „LitPol Link“ – taip pat 18 proc.
Taip pat liepą elektros poreikis Lietuvoje siekė 972 GWh ir buvo 3 proc. didesnis nei birželį bei 6 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tuo metu elektros gamyba šalyje išaugo 6 proc. iki 915 GWh – 44 proc. daugiau nei pernai liepą.
Bendrovės duomenimis, liepos mėnesį Lietuvoje pagamintos elektros energijos kiekis sudarė 94 proc. šalyje suvartotos elektros energijos, Latvijoje gamybos ir vartojimo santykis siekė 71 proc., Estijoje – 60 proc.
Bendras elektros vartojimas Baltijos šalyse liepą, palyginti su birželiu, padidėjo 4 proc. iki kiek daugiau nei 2 tūkst. GWh, o elektros gamyba sumažėjo beveik 1 proc. iki 1,6 tūkst. GWh.
Bendrai Baltijos šalys liepą pasigamino 79 proc. joms reikalingos elektros energijos.
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