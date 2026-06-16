„Elektrum Lietuva“: praėjusią savaitę elektra šalyje pigo

Bendrovės duomenimis, Latvijoje elektros kaina taip pat mažėjo 8 proc. iki 90,22 euro už MWh, o Estijoje ji smuko 11 proc. iki 68,92 euro už MWh.
Anot bendrovės, elektros kainos mažėjo dėl išaugusios vėjo elektrinių gamybos „Nord Pool“ regione. Ji per savaitę padidėjo 9 proc. ir kompensavo 5 proc. sumažėjusią saulės elektrinių gamybą.
„Praėjusią savaitę elektros kainų mažėjimą daugiausia lėmė sustiprėjusi vėjo elektrinių gamyba Šiaurės šalių regione. Nors Baltijos šalyse vėjo elektrinių generacija išliko panaši į ankstesnės savaitės lygį, didesnė pigesnės elektros pasiūla „Nord Pool“ rinkoje padėjo sumažinti kainas visame regione. Ypač ryškus kainų kritimas buvo fiksuotas savaitgalį, kai vidutinė elektros energijos kaina Baltijos šalyse nukrito iki mažiau nei 32 eurų už MWh“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų vadovas Mantas Masalskis.
Taip pat pažymima, kad kainų skirtumus tarp Baltijos valstybių ir toliau lėmė riboti elektros perdavimo pajėgumai. Iki birželio 26 d. tęsiami Estijos–Latvijos jungties remonto darbai, dėl kurių perdavimo galia iš Estijos į Latviją sumažinta 22 megavatais (MW).
Skelbiama, kad vėjo elektrinių gamyba Baltijos šalyse praėjusią savaitę išliko panaši į ankstesnės savaitės, o saulės elektrinių generacija sumažėjo 21 proc. Tuo metu Šiaurės šalių atominių elektrinių prieinamumas išliko 53 proc. lygyje.
Tuo metu bendras elektros energijos poreikis visose trijose šalyse augo 4 proc. ir siekė 477 gigavatvalandes (GWh). Lietuvoje suvartota 226 GWh elektros – 5 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje vartojimas augo 4 proc. iki 124 GWh, o Estijoje – 3 proc. iki 126 GWh.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, elektros energijos gamyba Baltijos šalyse per savaitę sumažėjo 8 proc. iki 349 GWh. Lietuvoje praėjusią savaitę pagaminta 188 GWh elektros – 8 proc. mažiau nei savaitę prieš. Tuo metu Latvijoje elektros gamyba mažėjo 20 proc. iki 84 GWh, o Estijoje ji augo 8 proc. ir pasiekė 77 GWh.
Praėjusią savaitę Lietuva pasigamino 83 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Latvijoje šis rodiklis siekė 68 proc., Estijoje – 61 proc., o visos Baltijos šalys kartu pasigamino 73 proc. regione suvartotos elektros energijos.
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